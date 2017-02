GG-Gewinnspiel: Staubt 3x GOG-Spielepaket mit Caesar 1 + 2 sowie Der erste Kaiser ab [beendet]

PC MacOS

Das Gewinnspiel ist beendet. Gewonnen haben unsere Userund. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit den Spielen!Ihr seid Retro-Fans und habt einen Hang zu Aufbau-Simulationsspielen? Dann haben wir für euch die perfekte Möglichkeit, gleich beiden Vorlieben nachzukommen. Gemeinsam mit unserem Partnershop GOG.com verlosen wir nämlich drei Spielepakete mit den Städtebau-Simulationenund. Damit könnt ihr euch als Baumeister nicht bloß im antiken Rom, sondern auch in der gut 3.500 Jahre zurückreichenden architektonsichen Kulturgeschichte Chinas erfreuen.Na klar könntet ihr die drei frisch bei GOG.com veröffentlichten Spiele, die bis zum kommenden Montag um 15:00 Uhr im Sonderangebot sind, auch kaufen. Aber weshalb dafür zahlen, wenn man sie mit ein wenig Glück auch umsonst haben kann? Wenn ihr dennoch zuschlagen wollt, dann nutzt am besten unsere Partnerlinks ( Caesar 1 Der erste Kaiser ), denn damit erhält auch GamersGlobal einen kleinen Obolus bei eurem Kauf.Um eure Chance auf den Gewinn eines der Codes zu wahren, hinterlasst bis Montag, den 13. Februar 2017 um 10:00 Uhr einfach einen Kommentar unter dieser News, in dem ihr uns mitteilt, dass ihr gewinnen möchtet. Beachtet dabei bitte, dass ihr nur im Lostopf landet, wenn ihr den Kommentar als registrierter User verfasst. Nach dem Ende des Gewinnspiels ermitteln wir unter allen teilnahmeberechtigen Usern die drei Gewinner nach dem Zufallsprinzip und übermitteln ihnen den Gewinncode für CD Projekts Online-Shop via privater Nachricht.Falls euch allein die Nennung des Begriffs Aufbauspiel die Glückshormone aktiv werden, möchten wir euch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass GOG.com anlässlich der Veröffentlichung von Caesar 1 und 2 sowie Der erste Kaiser: Aufstieg des Reichs der Mitte (Originaltitel: Emperor - Rise of the Middle Kingdom) im Rahmen ihrermehr als zehn weitere Spiele dieses Genres bis zum frühen Montag Nachmittag mit Rabatten von bis zu 80 Prozent anbietet. Darunter befindet sich nebenverschiedene Teile der-Reihe oder auch die Caesar-Teile 3 und 4. Mehr Details zur Aktion findet ihr hier Jetzt wünschen wir aber zunächst mal allen Teilnehmern unseres Gewinnspiels viel Glück!