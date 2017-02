Parco Azzurro: Kostenfreies Point-&-Click-Adventure veröffentlicht

PC Linux MacOS Android

Von der Göttinger Band Nudi tra i musicanti, oder kurz N3M, wurde kürzlich das kostenloses Spiel Parco Azzurro - the N3M Adventure veröffentlicht. Das Adventure mit klassischem Point-and-Click-Interface kann für Windows, Mac und Linux auf der offiziellen Website oder für Android im Google-Playstore heruntergeladen werden. Darauf hingewiesen wird zudem, dass „keinerlei In-Game-Kaufartikel oder Werbung“ enthalten ist und der Titel ein Dankeschön an die Fans sei.

Eure Aufgabe ist es, dem Helden Pablo auf seiner „gefährlichen“ Mission zu helfen, die Band auf die Bühne zu bekommen. Dabei sollt ihr es mit „ungeahnten Kräften verrückter Fans, tödlichen Gefahren digitaler Endgegner und komplexen Rätseln“ zu tun bekommen. Das Spiel karikiert die übliche Aufregung und Hektik hinter der Bühne kurz vor einem Konzert: Die Besucher warten gespannt auf dessen Beginn, während die einzelnen Bandmitglieder noch entspannt ausruhen oder „ihre jämmerlichen Problemchen gelöst sehen wollen“.

Ein weiteres Feature ist, dass mit dem Fortschritt im Spiel Achievement-Codes freigespielt werden. Mit diesen Codes können Songs vom letzten Bandalbum „More than naked“ kostenfrei über die Website im MP3-Format heruntergeladen werden.

Grafisch ist das Spiel ganz klar an Southpark orientiert. Gespielt werden kann Parco Azzurro in den Sprachen Deutsch, Englisch und Italienisch – eine Sprachausgabe ist jedoch nicht verfügbar. Geübte Spieler sollen den Titel laut offizieller Aussage in ein bis zwei Stunden beenden können.