Torment - Tides of Numenera: Die Vorgeschichte im Story-Trailer

Kurz bevor das klassische Rollenspiel Torment - Tides of Numenera (zur Preview) veröffentlicht wird, gewährt euch inXile einen kleinen Vorgeschmack auf die Story die euch erwartet. Genauer gesagt, auf die Geschichte, welche die Welt erschuf die euch erwartet – in einem frisch veröffentlichten Cinematic-Trailer.

Das Video beginnt etwa "eine Milliarde Jahre in der Zukunft", mit dem Mann, der die Technologien der Numenera wieder zu nutzen verstand. Mit dieser übertrug er seinen Geist in selbst erschaffenen Körper, Gefäße genannt. Er tat dies wieder und wieder. So entkam er zwar dem Tod und wurde als "Wandelnder Gott" bekannt, aber seine Unsterblichkeit machte ihn kalt und gleichmütig. Seine Gefäße entwickelten ein Eigenleben, kaum das der Gott sie abgelegt hatte. Durch dieses ewige Treiben erweckten sie die Aufmerksamkeit des Kummers, den Hüter des Gleichgewichts. Dieser willt den Umtrieben des Wandelnden Gottes und seiner Schaar nicht tatenlos zusehen und strebt danach, sie für ihre Frevel zur Rechenschaft zu ziehen. Hier betretet ihr als Spieler und letztes Gefäß des Wandelnden Gottes die Welt von Numenera und euer Spiel beginnt.

Torment - Tides of Numenera wurde erfolgreich mittels Kickstarter finanziert und ist bereits seit einem guten Jahr in Steams Early-Access-Programm erhältlich. Die finale Version, die nicht alle Stretch-Goals der Kickstarter-Kampagne enthalten wird, soll am 28. Februar zeitgleich für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.