Mit einer guten Synchronisation und der Auswahl der richtigen Sprecher lässt sich die Atmosphäre von Videospielen erheblich steigern. Der Verfasser dieser Zeilen erinnert sich zum Beispiel daran, Batman - Arkham City extra auf Englisch gespielt zu haben wegen des von Mark Hamill gesprochenen Jokers. In den Lesetipps dieser Woche geht findet ihr ein Interview mit einem Synchronsprecher. Darüber hinaus haben wir noch eine Untersuchung zur Verbindung von Spielen und Literatur und einen Report über die gefallenen Preise von Indie-Spielen für euch herausgesucht.

"Wie Borges das Computerspiel erfand – Zum Verhältnis von Literatur und Computerspiel"

Paidia.de am 31. Januar, Tobias Unterhuber

"Gibt es wirklich keine Verbindung von Literatur und Computerspiel?", fragt Tobias Unterhuber und untersucht das Thema in seinem Beitrag auf Paidia.de. Er behauptet, der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges habe Spiele entscheidend beeinflusst: "Das Computerspiel wäre ohne Kurz­geschichten wie Tlön, Uqbar, Orbis Tertius oder Der Garten der Pfade, die sich verzweigen nicht möglich. Beide Geschichten liefern Ideen, die wir heute in so gut wie jedem Computerspiel umgesetzt sehen, die aber auch schon die Abenteuer- beziehungsweise Spielbücher wie zum Beispiel Insel der 1000 Gefahren in den 1980ern sowie den kompletten Bereich der Pen&Paper-Rollen­spiele wie Dungeons & Dragons oder Das Schwarze Auge überhaupt erst möglich gemacht haben."

"Fan-Kultur für gute Synchronisation"

Freitag.de am 9. Februar, Berti Kolbow-Lehradt

Unser nächster Lesetipp ist ein Interview mit dem Schauspieler und Synchronsprecher Peter Flechtner, den ihr vielleicht als deutsche Stimme von Ben Affleck kennt. Er erzählt über das Sprechen von Videospiel-Charakteren, unter anderem in Gears of War 4: "Es lagen bereits rund 20 Zwischenvideosequenzen vor, sodass ich mir ein Bild von der Figur JD Fenix machen konnte. Das war sehr hilfreich zum Reinkommen. Bei den meisten anderen Computerspielen gibt es nur ein Fact-Sheet und ein Render-Bild zur Figur. Dann höre ich die Original-Audiospur, lese die Übersetzung von einem Display ab und spreche sie in einem vorgegebenen Zeitfenster nach." Zum Thema empfehlen wir auch unseren Report zum Thema Lokalisation.

"The fallen price of indie games"

Rockpapershotgun.com am 9. Februar, Joel Goodwin (Englisch)

Die Preise für Indie-Spiele sind in den vergangenen Jahren signifikant gefallen. Joel Goodwin spürt auf Rock, Paper, Shotgun der Frage nach, ob das für Entwickler vorteilhaft ist oder ob sich versuchen sollten, diesem Trend entgegen zu wirken. Er geht darauf ein, welche Rolle Hobby-Entwickler im Vergleich zu professionellen spielen und welche Auswirkungen Steam-Sales haben: "Rabatte generieren Spitzen beim Umsatz. Manchmal so sehr, dass der offizielle Preis wie ein Produkt der Fantasie wirkt, etwas, dass den rabattierten wie ein Schnäppchen wirken lässt. Rabatte dominieren den Markt und für viele Entwickler wäre es nicht weit hergeholt, zu sagen, dass ein nicht reduziertes Spiel praktisch vom Markt verschwunden ist."

Im heutigen Video: Wahlkampf im Pilz-Königreich.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar.