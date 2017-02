Greedfall: Neues Action-RPG von Focus mit Cinematic-Trailer angekündigt

PC XOne PS4

Focus Home Interactive hat bekanntgegeben, dass sich ein neues Fantasy-RPG Namens Greedfall unter seiner Obhut in der Entwicklung befindet. Betraut mit der Umsetzung ist das französische Studio Spiders, welches euch vielleicht schon durch die Action-RPGs Bound by Flame (zum Test, Note: 7.0) oder The Technomancer (zum Test, Note: 6.5) bekannt ist. Die technische Basis für Greedfall stellt die studioeigene Silk Engine, die auch bereits bei den beiden letztgenannten Spielen zum Einsatz kam.

Nach den Angaben des Publishers ist Greedfall im 17. Jahrhundert angesiedelt und besitzt eine, durch die barocke Kunst dieser Zeit inspiriert "einzigartige visuelle Identität [...] mit grandiosen Szenerien in gedämpften warmen Farben und dunklen Untertönen". Eine sehr blumige Beschreibung, welcher der Ankündigungs-Trailer aber durchaus Rechnung trägt – ihr könnt ihn euch gleich am Ende dieser News anschauen.

Zum Inhalt wurde verlautbart, dass euch das Spiel auf eine Insel voller Geheimnisse und Schätze entlässt. Hier sollt ihr im Spannungsfeld zwischen Siedlern und übernatürlichen Wesen überleben und die euch gestellte Aufgaben erfüllen. Von wem oder was ihr diese Aufgaben erhalten und in welchen Dienst ihr eure Arbeitskraft stellen sollt wurde hingegen noch nicht mitgeteilt. Die Mechanik des Spiels soll die RPG-Aspekte in den Fokus rücken und euch mit eurem Alter-Ego unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten für die Anforderungen des Spielverlaufs geben. Ob ihr mit dem Schwert in der Hand den Kampf wählt, lieber mit Diplomatie eure Prüfungen angeht oder gar durch Schleichen und Täuschung zum Ziel gelangt soll komplett euch überlassen bleiben.

Einen konkreten Zeitraum oder ein Datum für die Veröffentlichung von Greedfall wurde noch nicht bekannt gegeben, jedoch stehen die Plattformen bereits fest: Wenn die Zeit reif ist sollen sowohl Besitzer eines PC, als auch die einer Playstation 4 oder Xbox One in den Genuss des actionreichen Rollenspiels kommen.