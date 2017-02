The Walking Dead - Staffel 3: Termin und Trailer zu Episode 3 veröffentlicht

PC 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Telltale Games hat heute den Termin für die nächste Episode von The Walking Dead Staffel 3 bekanntgegeben. Diese wird ab dem 28. Februar für PC, PS4 und Xbox One für Seasonpass-Besitzer kostenlos zum Download bereitstehen, Konsolenspieler ohne Seasonpass können die dritte von fünf Episoden wie üblich alternativ auch über den etwas teureren Einzelkauf erwerben. Der heute veröffentlichte Trailer (ihr könnt ihn euch direkt unter dieser News anschauen) gibt einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie es mit Clementine und Co. weitergeht.

Die dritte Episode trägt indes den Titel Above the Law – der allerdings in keinem Zusammenhang mit dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump steht. Telltale Games hatte die dritte Staffel Ende 2016 gestartet. Anders als sonst üblich veröffentlichten die Kalifornier bei dieser Gelegenheit nicht nur die Auftaktepisode, sondern stellten auch den zweiten Teil des Abenteuers zum Kauf zur Verfügung.

Ähnlich wie bei Batman - The Telltale Series veröffentlicht Warner wenige Tage nach dem Start von Episode 3 auch eine Boxversion für PC, PS4 und Xbox One. Die umfasst auf Disc jedoch bloß die beiden ersten Episoden, alle anderen können mit dem beiliegenden Seasonpass bei Verfügbarkeit kostenlos via Steam, Xbox Marktplatz beziehungsweise aus dem PSN heruntergeladen und gespielt werden.