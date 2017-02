Pillars of Eternity 2: Siebtes Stretch-Goal freigeschaltet // 3-Mio.-Stretchgoal bekanntgegeben [Upd.]

PC Linux MacOS

Update vom 14. Februar 2017 um 19:15 Uhr:

Vor wenigen Augenblicken gab Obsidian Entertainment für Pillars of Eternity 2 - Deadfire jenes Stretch-Goal bekannt, das beim Erreichen von drei Millionen US-Dollar freigeschaltet wird. Wie einige von euch in den Kommentaren bereits vermutet haben, handelt es sich dabei – schließlich ist heute Valentinstag – um die Möglichkeit, dass eure Begleiter Romanzen/Beziehungen untereinander eingehen können.

Sowohl mittels des unten eingefügten Videos als auch im aktuellen Update auf Fig.co stellt euch der Design Director Josh Sawyer dieses Feature ausführlich vor. Der Artikel auf der Website umfasst darüber hinaus Informationen zu den Gefährten Maia Rua and Serafen.

Ursprüngliche News vom 14. Februar 2017:

Nachdem die Finanzierungskampagne zu Pillars of Eternity 2 - Deadfire ihr ursprüngliches Ziel von 1,1 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Stunden überschritten hatte, wurden in den darauffolgenden Tagen mehrere Stretch-Goals bekanntgegeben. Deren jeweiligen Beträge wurden bislang ebenfalls alle erreicht, sodass die Crowdfunding-Aktion derzeit bei mehr als 2,6 Millionen US-Dollar steht (siehe auch unsere News Pillars of Eternity 2: Fünftes Stretch-Goal der Crowdfunding-Kampagne freigeschaltet).

Mit dem Freischalten des sechsten Stretch-Goals vor einigen Tagen (bei 2,4 Millionen US-Dollar) wurde euch unter anderem die Verdopplung der Sprachausgabe zugesagt. Die kürzlich überschrittene Summe von 2,6 Millionen US-Dollar bedeutet schließlich die Implementierung von „Berath's Blessing“, das laut des Entwicklerstudios Obsidian Entertainment eine New-Game-Plus-Variante darstellt, die zum Beispiel optionale Boni und Herausforderungen umfasst.

Das achte Stretch-Goal ist abermals einen Schritt von 200.000 US-Dollar entfernt: Werden 2,8 Millionen US-Dollar erreicht, erhält der kommende Titel einen Orchester-Soundtrack. Welche Verbesserungen dieser hinsichtlich der Musik mit sich bringt, erläutert der Audio Director Justin Bell in diesem Video, das auch einige Klangbeispiele enthält.

Die Orchester-Musik ist jedoch nicht die einzige Erweiterung, die das achte Stretch-Goal umfasst. Hinzu kämen eine (erneute) Anhebung des Maximallevels auf Stufe 20 sowie eine weitere Unterklasse pro Klasse (was somit drei Unterklassen bedeuten würde). Zum aktuellen Zeitpunkt läuft die Fig-Kampagne noch etwa zehn Tage.

Angekündigt wurde zudem, dass im Verlauf des heutigen Valentinstages ein „ganz besonderes Feature“ angekündigt sowie das Drei-Millionen-Stretchgoal bekanntgegeben wird. In den nächsten Tagen soll darüber hinaus ein neues Video folgen, in dem euch die Stadt Neketaka näher vorgestellt wird.