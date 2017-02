Pillars of Eternity 2: Siebentes Stretch-Goal freigeschaltet // New-Game-Plus-Modus & weitere Infos

PC Linux MacOS

Nachdem die Finanzierungskampagne zu Pillars of Eternity 2 - Deadfire ihr ursprüngliches Ziel von 1,1 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Stunden überschritten hatte, wurden in den darauffolgenden Tagen mehrere Stretch-Goals bekanntgegeben. Deren jeweiligen Beträge wurden bislang ebenfalls alle erreicht, sodass die Crowdfunding-Aktion derzeit bei mehr als 2,6 Millionen US-Dollar steht (siehe auch unsere News Pillars of Eternity 2: Fünftes Stretch-Goal der Crowdfunding-Kampagne freigeschaltet).

Mit dem Freischalten des sechsten Stretch-Goals vor einigen Tagen (bei 2,4 Millionen US-Dollar) wurde euch unter anderem die Verdopplung der Sprachausgabe zugesagt. Die kürzlich überschrittene Summe von 2,6 Millionen US-Dollar bedeutet schließlich die Implementierung von „Berath's Blessing“, das laut des Entwicklerstudios Obsidian Entertainment eine New-Game-Plus-Variante darstellt, die zum Beispiel optionale Boni und Herausforderungen umfasst.

Das achte Stretch-Goal ist abermals einen Schritt von 200.000 US-Dollar entfernt: Werden 2,8 Millionen US-Dollar erreicht, erhält der kommende Titel einen Orchester-Soundtrack. Welche Verbesserungen dieser hinsichtlich der Musik mit sich bringt, erläutert der Audio Director Justin Bell im unter diesen Zeilen eingefügten Video, das auch einige Klangbeispiele enthält.

Die Orchester-Musik ist jedoch nicht die einzige Erweiterung, die das achte Stretch-Goal umfasst. Hinzu kämen eine (erneute) Anhebung des Maximallevels auf Stufe 20 sowie eine weitere Unterklasse pro Klasse (was somit drei Unterklassen bedeuten würde). Zum aktuellen Zeitpunkt läuft die Kickstarter-Kampagne noch etwa zehn Tage.

Angekündigt wurde zudem, dass im Verlauf des heutigen Valentinstages ein „ganz besonderes Feature“ angekündigt sowie das Drei-Millionen-Stretchgoal bekanntgegeben wird. In den nächsten Tagen soll darüber hinaus ein neues Video folgen, in dem euch die Stadt Neketaka näher vorgestellt wird.