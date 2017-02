Call of Duty: Activision deutet Rückkehr zum Zweiten Weltkrieg an // Infinite Warfare hinter eigenen Erwartungen

PC XOne PS4

Anlässlich der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen äußerte sich Activision kürzlich zur Call of Duty-Reihe. So gab COO Thomas Tippl etwa überraschend offen zu, dass der letzte Ableger Call of Duty - Infinite Warfare (im Test: Note 8.0) hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist. Der Grund hierfür liege nach eigenen Einschätzungen vor allem im Weltraum-Setting, das bei der eigentlichen Zielgruppe nicht denselben Anklang wie die vorherigen Teile fand.

Trotzdem kann Activision in Hinsicht auf die Call-of-Duty-Marke von einem erfolgreichen Jahr sprechen, was vor allem an Black Ops 3 (im Test: Note 8.5) aus dem Vorjahr liegt. Hier kam es zu neuen Rekorden bei den Umsätzen, auch die Ingame-Verkäufe sollen dazu beigetragen haben. Der Anteil der Seasonpass-Verkäufe habe ebenfalls einen neuen Höchststand erreicht.

Darüber hinaus machte Tippl auch erste Andeutungen auf den dieses Jahr erscheinenden Serienteil. Dieser solle zurück zu den Wurzeln gehen – ein möglicher Hinweis auf das Setting, waren die ersten drei Teile sowie der fünfte Teil doch im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Außerdem sprach er von "traditioneller Kriegsführung". Für die Entwicklung verantwortlich ist Sledgehammer Games, die zuletzt Advanced Warfare (im Test: Note 8.0) entwickelten. Eine offizielle Ankündigung und eine mögliche Bestätigung ist aber erst in den kommenden Monaten zu erwarten.

Die Annahme, Call of Duty kehre in den Zweiten Weltkrieg zurück, stützt zudem ein Anfang des Jahres abgegebener Tweet eines Mitarbeiter von Sledgehammer Games. Dieser veröffentlichte als Neujahrsgruß ein Bild einer M1911-Pistole, die bei der US-Armee im Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie im Korea- und Vietnamkrieg im Einsatz war (siehe auch Call of Duty: Nächster Ableger möglicherweise wieder in der Vergangenheit angesiedelt).