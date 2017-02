Nintendo Switch: Neue Videos zeigen erstes Unboxing, das User-Interface und den neuen Mii-Editor

Switch

Bis zum offiziellen Release der kommenden Hybrid-Konsole Nintendo Switch sind zwar noch rund zwei Wochen hin, ein Nutzer hat sein vorbestelltes System aber bereits jetzt geliefert bekommen und auf seinem YouTube-Kanal das weltweit erste Unboxing-Video veröffentlicht. In dem Clip, den ihr euch im Anschluss an diese Meldung anschauen könnt, seht ihr nicht nur wie die Switch ausgepackt, sondern auch in Betrieb genommen wird. Dabei wird auch das User-Interface vorgeführt, das mit einem recht aufgeräumten und schlanken Design aufwartet.

Einen weiteren, ausführlichen Blick auf die Benutzeroberfläche könnt ihr im zweiten Video werfen, das wir für euch in den Quellenangaben verlinkt haben. Der Clip verrät unter anderem, dass dem Nutzer von den 32 GB Speicher nur 25,9 GB zur Verfügung stehen. Der Rest ist für das Betriebssystem reserviert. Den Speicher könnt ihr bekanntlich durch die microSD-Karten (bis 2 TB) erweitern. Zudem bestätigt das Video, dass die Spiele nicht mehr an das Gerät, sondern den Account des Nutzers gebunden sein werden, was viele Fans bereits seit längerem gefordert haben. Die UI wird in den beiden verfügbaren Farben Schwarz und Weiß gezeigt. Eine Verbindung zum eShop konnte der Nutzer aufgrund eines fehlenden System-Updates nicht aufbauen. Dieses wird wohl erst zum Release der Switch, am 3. März verfügbar.

Ein drittes Video, das ihr ebenfalls in den Quellenangaben findet, zeigt die Erstellung der Switch-Profilbilder. Bei der Wahl des Avatars könnt ihr die Helden aus verschiedenen Nintendo-Spielserien (unter anderem Zelda, Star Fox, Metroid und Animal Crossing) wählen und auch die Farbe des Hintergrundes bestimmen. Der Clip demonstriert zudem den neuen und erweiterten Mii-Editor. Dabei bekommt ihr zu sehen, wie ein Mii-Charakter von Grund auf neu erstellt wird. Wer keine Lust darauf hat, kann aber auch aus verschiedenen Standardvorlagen wählen.