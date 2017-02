Nintendo Switch: Weitere Details zum Online-Service // Neuer Trailer stellt die Hardware-Funktionen vor

Switch

Nintendo hat die offizielle Webseite zur Nintendo Switch aktualisiert und mit dem Update weitere Details zum Online-Service bekannt gegeben. Wie schon zuvor angekündigt wird euch der Service neben der Möglichkeit online zu spielen auch eine Lobby zum Verabreden mit Freunden, sowie eine Voice-Chat-Funktion bieten. Beides funktioniert mittels einer entsprechenden Nintendo-App, die ihr euch auf euer Smartphone installiert. Darüber hinaus erhalten die Abonnenten monatlich ein kostenloses NES- oder SNES-Spiel und können zudem spezielle Mitglieder-Rabatte auf bestimmte Produkte im Nintendo eShop erhalten.

Bevor der Service im Herbst dieses Jahres offiziell startet, wird eine kostenlose eingeschränkte Version der besagten App im Sommer veröffentlicht. Bis zum offiziellen Start könnt ihr den Service kostenlos nutzen. Was dieser danach hierzulande kosten wird, hat Nintendo zwar bisher noch nicht gesagt, laut Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima sollen es in Japan 2.000 und 3.000 Yen (zwischen 16,00 und 25,00 Euro) sein. Die zwei verschiedenen Angaben deuten darauf hin, dass Nintendo zwei unterschiedliche Abo-Modelle vorsieht. Details dazu gibt es derzeit nicht. Es bleibt also abzuwarten, was für den jeweiligen Tarif geboten wird. Für andere Nintendo-Systeme soll der Service weiterhin kostenlos bleiben.

Neben den ersten Details zum Online-Service gibt es auch ein neues Video zur Nintendo Switch, das euch erstmals die Hardware-Funktionen erläutert. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die Switch wird ab dem 3. März dieses Jahres erhältlich sein.