Get Even: Release-Termin bekannt // Neuer Story-Trailer sorgt für Unmut unter den Fans

PC XOne PS4

Mit Get Even hat das polnische Entwicklungsstudio The Farm 51 im Dezember 2013 einen vielversprechenden Mix aus Ego-Shooter und Detektiv-Adventure angekündigt. Rund drei Jahre später geben nun die Macher den Release-Termin für den Titel bekannt. Das Spiel wird ab dem 26. Mai dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.

Zeitgleich mit der Bekanntgabe des Release-Datums wurde auch ein neuer Trailer auf YouTube veröffentlicht, der ein paar Einblicke in die Geschichte des Spiels gewährt, aber auch für mächtig Unmut unter den Fans sorgt. Grund dafür ist die präsentierte grafische Qualität, die laut einigen Stimmen so gar nichts mehr mit dem ursprünglich versprochenen Fotorealismus zu tun hat (mehr dazu hier: Get Even: Neues Actionspiel für Nextgen und PC angekündigt).

Die Spieler reagieren daher ziemlich angesäuert und werfen dem Studio einen Grafik-Downgrade vor. In den Kommentaren unter dem Video heißt es unter anderem, der Titel siehe aus, wie ein PS3-Spiel und es werden gar Grafikvergleiche zu Max Payne 2 und Outlast (Testnote: 7.5) gezogen. Der Grund für die grafischen Änderungen wird dabei bei den leistungsschwachen Konsolen gesucht. The Farm 51 hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.