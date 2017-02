Ni No Kuni 2 - Revenant Kingdom: Spiel erst zu 45 Prozent fertig // Neuer Trailer

PC PS4

Eigentlich ist die Veröffentlichung des kommenden Japano-Rollenspiels Ni No Kuni 2 - Revenant Kingdom für dieses Jahr angedacht, doch die aktuelle Aussage von Level-5-CEO Akihiro Hino lässt zweifeln, dass es schon 2017 dazu kommen wird. In einem Interview, in der aktuellen Ausgabe der japanischen Famitsu (via Siliconera), merkte Hino ganz nebenbei an, dass der Titel erst zur 45 Prozent fertiggestellt sei. Dies sorgte für Spekulationen unter den Fans, die sich natürlich fragen, ob sich die Entwickler mit ihren Launch-Angaben nicht gewaltig verschätzen.

Ein Sprecher des verantwortlichen Publishers Bandai Namco Entertainment meldet sich kurz darauf zu Wort und betonte erneut, dass der offizielle Veröffentlichungszeitraum noch immer 2017 lautet: „Wir hoffen, den Release-Zeitraum im Laufe des Jahres weiter präzisieren zu können“ so die Antwort. Warten wir also ab, ob das Team von Level 5 tatsächlich noch dieses Jahr liefern kann. Neben dem Interview wurde auch ein neuer Gameplay-Trailer zum Spiel veröffentlicht, der euch einen Blick auf die Erkundungskarte und das Kampfsystem werfen lässt: