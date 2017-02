Spielwiese Podcast #27: Conan Exiles

PC XOne PS4

Während die Vorbereitungen zur nächsten CRPG-Folge weiter auf Hochtouren laufen, verschlägt es den Spielwiese Podcast in die Welt von Conan. Nein, nicht die des Clueless Gamer. Sondern die des Barbaren. Der Anlass ist zwar leider nicht ein neuer Film mit Arnold Schwarzenegger, sondern das MMO-Survival-Sandbox-Crafting-Game Conan Exiles der MMO-Experten Funcom (Age of Conan, The Secret World), dem sich schon die Kritiker in ihrer unterhaltsamen Stunde gewidmet haben (zur Stunde der Kritiker mit Conan Exiles).

Hierzu hat Gastgeber, Conan-Fan und GG-User Alex aka Sothi den Conan-Fan und GG-User Benni aka Vampiro eingeladen. Beide zusammen brachten zum Aufnahme-Zeitpunkt (trotz temporärer Abschaltung der offiziellen Server) knapp 60 Stunden Expertise im Exil mit – Alex eher im Singleplayer (siehe auch sein Angetestet-Video und seinen Survival Guide), Benni vornehmlich auf einem offiziellen PvP-Server.

Im knapp hundertminütigen Podcast plaudern die beiden zunächst übers Conan-Franchise und Funcom, um sich dann intensiv mit den verschiedenen Spielmechaniken, den Besonderheiten wie dem Religions- und Sklavensystem, aber auch der Präsentation und Atmosphäre auseinanderzusetzen. Thematisiert werden auch noch vorhandenen (technischen) Schwachpunkte und das Entwicklungspotential. Den Link zum Podcast findet ihr in den Quellen dieser News.