Hearts Of Iron 4: Patch 1.3.3 könnten das Strategiespiel komplexer machen

PC Linux MacOS

Paradox Interactive hat einige Aspekte des kommenden Patches 1.3.3 für Hearts Of Iron 4 vorgestellt. Einige Detailveränderungen dürften das Globalstrategie-Spiel komplexer machen.

So wird in Zukunft der Level von Infrastruktur in einer Provinz die Kosten neuer Fabriken beeinflussen. Dadurch sind in hochentwickelten Provinzen, wie zum Beispiel in Europa, Fabriken günstiger als wenn man sie mitten in einer Wüste baut. Dadurch wird Infrastruktur generell mehr Bedeutung zugesprochen. Aktuell beeinflusst diese die Bewegungsgeschwindigkeit von Einheiten und wie viele Versorgungsgüter durch die Provinz fließen können. Auch wird es bei der Produktionseffizienz Änderungen geben. Mit Patch 1.3.3 wird diese bei Produktionslinien anfangs schneller ansteigen, dafür soll es länger dauern um das Maximum zu erreichen. Deshalb müssen Spieler in Zukunft genauer darüber nachdenken ob sie die Produktionslinien auf aktuelleres Equipment umstellen, dafür aber einen zunächst niedrigeren Output der Fabriken in Kauf nehmen.

Eine weitere Änderung erfährt die weltweite Spannung. In Zukunft führen Kriegsrechtfertigungen gegen große Nationen zu weit mehr weltweiter Spannung als gegen kleinere Länder. Außerdem wird ein Land, dem der Krieg erklärt wurde, mit größerer Wahrscheinlichkeit in eine Fraktion eintreten als bislang. Zudem wird man ab Patch 1.3.3 Ausrüstung erhalten, wenn ein Land kapituliert. Man bekommt als Kriegsbeute einen Prozentsatz der Waffen des besiegten Feindes (einem Screenshot zufolge 75 Prozent). Dazu kommt ein Fenster, in dem man sieht welche Waffen man erbeutet hat. Bisher gab es diese "Beute" erst dann, wenn man ein Land annektierte.

Nächste Woche will Paradox weitere Änderungen für 1.3.3 vorstellen, unter anderem bei der KI. Diese ist nach wie vor verbesserungswürdig.