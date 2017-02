Neue Angebote im Playstation Store: Rabatte auf Watch Dogs 2, Dishonored 2 und mehr

PS4

PS4 ab 259,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Junior Product Manager bei Sony Interactive Entertainment Europe, Sandeep Dawett, hat auf dem offiziellen Playstation Blog die neuen Rabatte im Playstation Store vorgestellt. Unter anderem könnt ihr hier Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske (Testnote: 9.0), Mafia 3 (Testnote: 7.5), oder die Bioshock - The Collection (Testnote: 9.0) für die PS4 günstiger erwerben. Darüber hinaus wurde als Angebot der Woche Watch Dogs 2 (Testnote: 8.0) im Preis gesenkt.

Auch gibt es einige neue Digitale Rabatte, darunter auf Spiele, wie Grim Fandango Remastered (Testnote: 8.5), Grow Home, Jotun: Valhalla Edition, oder Strike Vector EX. Besitzer der PS3- und der PS-Vita können überdies von Preisnachlässen auf Bound by Flame (Testnote: 7.0), Mafia 2 (Testnote: 9.0), Spec Ops - The Line (Testnote: 8.0) und andere Titel profitieren. Alle Preise gelten bis zum 22. Februar 2017. Für die PS-Plus-Abonnenten gibt es bei bestimmten Spielen (hier mit einem Sternchen gekennzeichnet) noch einen zusätzlichen Rabatt von zehn bis 20 Prozent. Hier ein paar Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot findet ihr unter dem Quellenlink):

Februar-Rabatte:

Digitale Rabatte:

PS3-Rabatte:

PS-Vita-Rabatte: