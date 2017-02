PC PS4

Wie in der Weihnachtsaktion versprochen, könnt ihr euch dieses Langer lästert nicht nur durchlesen, sondern auch anschauen – das Video ist unten eingeklebt.

Okay, okay, okay: Die Überschrift ist natürlich Eeutsch in Reinkultur. Oder meine ich: Denglish? Nein, Eeutsch gefällt mir besser! Schließlich ist „Guinea Pig“ in der Sprache der Exportweltmeister das handelsübliche Meerschweinchen, und was die Angelsachsen im übertragenen Sinne mit Guinea Pigs meinen, wird hierzulande als „Versuchskaninchen“ beschrieben. Und nie käme es mir in den Sinn, Teile meiner hochgeliebten Leserschaft als Kaninchen zu bezeichnen!

Also, meine lieben Testratten und Tierversuchs-Schweinchen! Ich möchte euch heute von einer schlimmen Krankheit heilen. Mit einiger statistischer Wahrscheinlichkeit hat sie Besitz von etwa jedem Fünften, der dies liest oder hört oder sieht, ergriffen. Ich rede nicht von Übergewicht, Haarausfall oder Orangenhaut. Sondern von der Vorbestell-Krankheit. Diese tritt üblicherweise in zwei Ausprägungen auf. Die eine Fassung, die mit dem harmloseren Verlauf, wird auch als Limited-Infekt beziehungsweise Day-One-Diphtherie bezeichnet. Der spielekaufende Wirt wird hierbei mit Anreizen wie einer stabileren Verpackung oder einer beiliegenden digitalen Zugabe zum Bestellen eines Spiels verführt. Und zwar Monate, bevor es erscheint.

Damit wird er zum Versuchskaninchen, äh, Testlabor-Mäuschen: Erstens rechnen immer mehr Hersteller die Vorbestellungen auf den zu erwartenden Gesamtverkauf hoch und passen daran etwa Produktionsmenge oder Werbebudget an. Ihr seid also eine Fokusgruppe, die nicht mal Geld für ihre Leistung bekommt. Zweitens testen die Publisher so, was man den Leuten, also uns Spielern, noch alles wegnehmen und dann sofort wieder als „Zusatzinhalt“ schmackhaft machen kann.

Das – zugegebenermaßen überschaubare – Risiko bei der Day-One-Diptherie liegt darin, zu früh Geld für etwas ausgeben, dessen Qualität noch nicht zu beurteilen ist. Denn sollten die ersten Spieletests – deren zeitiges Erscheinen immer mehr Herstellern ein Dorn im Geldbeutel ist – tatsächlich zur Vorsicht mahnen oder gar vom Spiel abraten, hat der Vorbesteller bereits den Erreger auf seinem System. In der Regel aber verläuft diese schwächere Variante der Vorbestell-Krankheit glimpflich und ohne bleibende Schäden.

Ganz anders die bösartige Version der Erkrankung, die sich zur Day-One-Diptherie ungefähr so verhält wie eine ernsthafte Grippe zur Wochenend-Erkältung. Sie kommt, vermutlich aufgrund der Tarnfähigkeiten des auslösenden Virus‘, unter verschiedensten Bezeichnungen vor: Special-Edition-Spucken, Collector‘s-Keuchhusten, Deluxe-Darmverschluss oder Ultimate-Obstipation.

Gemeint ist aber immer dasselbe: Dem eigentlichen Spiel werden weitere Zugaben beigelegt, die die Verdopplung des Preises rechtfertigen sollen. Meist sind das 300 Gramm PVC in Form von wahlweise eines Helden, einer Maske oder eines Raumschiffs. Außerdem ist fast immer ein nicht-kuratiertes Artbook enthalten, und unweigerlich auch: digitale Zugaben. Letztere entsprechen ungefähr einem Blinddarm, der zunächst aus dem Leibe des Spiels herausgeschnitten, danach bunt angemalt und schließlich in einem Formalin-Fläschchen wieder aufs Krankenhaus-Bett gelegt wird. In die Packung, wollte ich schreiben. Nur, dass man viel mehr Fomaldehyd-getränkte Inhalte bekommt als bei der schwachen Version der Vorbestell-Krankheit.

Das Tückische an der Obstipation Ultimo ist besonders die paroxysmale Phase, denn zunächst treten nach der Infektion – also der Vorbestellung – euphorische Wallungen auf. Der Wirt stellt sich beispielsweise vor, wie er seinen aus Billigplastik bestehenden PIP-Boy am Arm tragen wird, während er Fallout 4 spielt. Oder, wie er in der einen Hand ein schickes Raumschiff-Modell durch die Luft führt, während er mit der anderen beglückt Milliarden von prozedural- anästhesierten Welten erkundet. Im zunehmenden Fieberwahn malt sich der Erkrankte aus, wie er sich stolz das PVC ins Regal stellt – noch nicht ahnend, dass er nach hoffentlich eintretender Gesundung behaupten wird, ein wahnsinniger Onkel hätte ihm die Figur aufgezwungen.

Ebenfalls fies ist der oft schubförmige Verlauf der schweren Vorbestell-Krankheit: Obwohl man doch bestellt oder sogar gezahlt hat, will die Kickstarter- oder auch regulär finanzierte Hyper-Edition einfach nicht materialisieren. Da der Virus den Wirt aber fest im Griff hat, wartet er unverzagt vier Jahre, bis er seine 2012 versprochene Special Editon von Broken Age endlich in Händen hält. Doch auch ein weniger protrahierter Krankheitsverlauf ist kaum angenehmer. Ob beispielsweise die Vorbesteller der No Man’s Sky Explorer‘s Edition wirklich froh waren, dass sie „nur“ fünf Monate auf ihre „handbemalte Raumschiff-Replika“ warten mussten? Ich weiß es nicht sicher, aber wenn ich diesem Vorbesteller lausche, drängt sich mir eine bestimmte Vermutung auf…



Siehe Video unten oder No Man’s Sky Explorer’s Edition Unboxing and Review (The Creep)



Und jetzt mal Schluss mit den Wikipedia-unterstützten Krankheitsallegorien: Das, was man euch heute als Deluxe Edition und Co. verkauft, also eine Elite-Version mit kostbaren Dreingaben, war bei nicht wenigen Firmen früher schlicht der Standard: Es lag etwas in der Packung! Etwa gedruckte Anleitungsbücher, teils schwer wie ein Telefonbuch (etwa bei Falcon 3.0). Ein Kurzroman zum Spiel (Elite). Lustige Dreingaben, die man zur Lösung von Puzzles benötigte (Infocom-Adventures). Stoffkarten, Zauberspruchbücher und ein Gimmick, das uns die Spielwelt begreifbarer machte (Ultima-Serie). Und es gibt viele weitere Beispiele. Ja, die ach-so-tollen DLCs gab’s damals noch nicht, aber wie gesagt: Das sind eh nur Blinddarm-Bytes, die halt irgendwie aus dem Spiel rausgeschnitten wurden. Ihr braucht sie nicht.

Mit den Special Editions verdienen die Hersteller übrigens richtig Geld: Etwas China-Plastik und ein wenig 120-Gramm-Papier kosten nicht mal ansatzweise das, was auf den Verkaufspreis aufgeschlagen wird. Aber mir geht’s gar nicht darum, was ihr euch ins Regal stellt – und manchmal stimmt die Qualität ja. Mir geht es um die Vorbestellerei. Um das Vorab-Vertrauen fast ohne Gegenwert.

Ein kleines Kickstarter-Projekt mag eurer Vorab-Vertrauen verdient haben. Nur so wird vielleicht ein Brettspiel, ein Elektronik-Gimmick oder wegen mir auch ein Indiespiel ermöglicht, das es sonst wahrscheinlich nicht gegeben hätte. Millionen- oder Milliarden-schwere Hersteller hingegen haben euer Vorab-Vertrauen nicht verdient! Immunisiert euch gegen die Vorbestell-Krankheit! Kauft Spiele frühestens zum Release, nicht Monate vorher.

Euer Professor Doktor ludorum Langer