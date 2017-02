Crowdfunding für Videospiele in 2016 rückläufig, wachsende Konkurrenz für Kickstarter

Bereits Mitte 2016 hatte sich angebahnt, dass der Erfolg von Videospielen auf Kickstarter abflaut (GamersGlobal berichtete über die Ananlyse von ICO Partners). Dieser Trend hat sich für das Gesamtjahr bestätigt, wie jetzt eine Untersuchung der Kollegen von Polygon ergeben hat. Neben dem Urgestein des Crowdfunding, Kickstarter, schauten sie sich auch Fig, Gambitious und IndieGoGo an. Letztere stellten aber keine Zahlen zur Verfügung.

Demnach sind 2016 auf Kickstarter knapp 60 Prozent weniger Einnahmen für Videospiele erzielt worden als im Jahr 2015. Sie sanken damit von 41,5 Millionen US-Dollar auf höchstens 17,6 Millionen US-Dollar. Damit einher ging erstmals seit der Gründung der Plattform in 2009 ein Rückgang der durch Funding erzielten Einnahmen: Diese sanken im Vergleich zum Vorjahr um circa 5,8 Prozent. Nicht gesunken hingegen ist die Zahl der erfolgreichen Videospielprojekte. Diese stieg sogar von 374 auf 388. Die durchschnittlich pro Projekt erzielten Einnahmen sanken von 110.962 US-Dollar auf 45.360 US-Dollar. Es fehlten also eher die die Massen mobilisierenden Zugpferde.

Einen Teil des Crowdfunding-Kuchens griffen auch die Konkurrenten ab. Auf Fig wurden (unter anderem mit Psychonauts 2 und Wasteland 3) 7,8 Millionen US-Dollar erzielt. Auf Gambitious immerhin 2,6 Millionen US-Dollar. Ohne die Zahlen von IndieGoGo ist der Markt damit um rund 13,5 Millionen beziehungsweise 33 Prozent geschrumpft. Polygon spekuliert jedoch, dass ein Teil der Projekte wegen der Verzögerungen bis zum Start von Fig ins Jahr 2017 verschoben wurden, etwa Pillars of Eternity 2 - Deadfire. Nicht berücksichtigt wurden zudem unabhängige Crowdfunding-Projekte wie Star Citizen oder Shroud of the Avatar.

Auch der zweite Trend, der sich zur Jahresmitte abzeichnete, hat sich im Jahresverlauf verfestigt: Brettspiele boomen. Die Einnahmen dieser Sparte stiegen auf Kickstarter um 20 Prozent von 84,6 Millionen US-Dollar auf 101,2 Millionen US-Dollar. Damit wurden sechsmal so viel Dollar für Brettspiele gesammelt als für Computer- und Videospiele.

Die Ausgaben für Spiele insgesamt sind ebenso gestiegen wie die Zahl der erfolgreichen Projekte (+ 23%). Der Platzhirsch Kickstarter muss sich jedoch mit wachsender Konkurrenz auseinandersetzen.