Werewolf - The Apocalypse: In Third-Person, mit Unreal Engine 4

PC XOne PS4

In der vergangenen Woche haben wir das Lineup-Event des franzöischen Publishers Focus Home Interactive für euch besucht. Die in Paris ansässige Firma, die in der jüngeren Vergangenheit unter anderem Titel wieoder Space Hulk - Deathwing (im Test: 6.5 ) hat nicht bloß Lizenzverosftung vom Games Workshop im Angebot. Wahrscheinlich im kommenden Jahr soll auch die offizielle Videospielumsetzung des Pen-and-Paper-Rollenspielsdes US-Labels White Wolf Publishing für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen ( wir berichteten ). Zugegeben: In der "Stadt der Liebe" wirken Neuigkeiten zu einem zwar storylastigen, aber wohl auch nicht unblutigen Action-RPG mit Werwölfen nur begrenzt passend.In gewisser Weise wundert es manche einen Kenner der Vorlage vielleicht auch nicht, dass es in der französischen Hauptstadt letztlich kaum etwas Konkretes zum Spiel zu erfahren gab., hauptverantwortlich für die Geschichte der Spielumsetzung, stand uns im Interview dennoch Rede und Antwort. Klar, es muss ein Third-Person-RPG sein. Immerhin soll der Spieler ja (regelmäßig) Zeuge der Verwandlung der Hauptfigur in ein zähnefletschendes, behaartes Monstrum sein, das ab und an seinen animalischen Trieben freien Lauf lässt – oder manchmal auch gar nichts dagegen unternehmen kann. Werewolf - The Apokalypse - The Official Video Game, wie der Titel offiziell heißt, soll dabei natürlich die Quintessenz der Vorlage widerspiegeln: Verschiedene Werwolfstämme mit unterschiedlichen und teils konträren Interesse, moralische Entscheidungen, Schamanen und vieles mehr. Ansonsten halten sich Ericsson und Entwickler Cyanide () mit konkreten Informationen noch sehr zurück.Klarheit über Ericssons missverständliche Aussage, dass der Vertrag zwischen White Wolf und Focus erst vor mittlerweile gut drei Wochen unterzeichnet worden sei, verschafften wir uns im Gespräch mit den verantwortlichen Entwicklern von Cyanide. Nein, man arbeite schon seit über einem Jahr an dem Titel, den die Pariser mithilfe der Unreal Engine 4 umsetzen. Viel zum Thema Spielmechanik verraten sie allerdings ebenfalls nicht. Entscheidungen mit Konsequenzen werden definitiv eine wichtige Rolle spielen. Aber das Spiel sei kein Telltale-Abenteuer – und das nicht bloß, weil typische Rollenspiel-Elemente wie Kämpfe und Fähigkeitensysteme vorhanden sind. Werewolf - The Apokalypse wird wohl eher eine lineare Storyline verfolgen, alternative Verläufe der Geschichte hier und dort, unterschiedliche Enden, das sind jedoch Punkte, die alles andere als unwahrscheinlich oder hinter einem leichten Hüsteln andeutungsweise bestätigt sind.Kann die Pen-and-Paper-Umsetzung also als Spiel funktionieren? Spekulieren kann jeder drauf, wissen kann man es aktuell noch nicht. Fakt: White Wolf und Cyanide haben wenig detaillierte Versprechungen gemacht, dass das Spiel sich "möglichst nah" an die Vorlage anlehnen und all ihre atmosphärischen Stärken sowie die Komplexität des Werwolf-Teils der "World of Darkness" umfassen soll. Ob das am Ende aber der Fall sein wird, das ist gänzlich offen. Denn einen Beleg dafür gibt es bislang nicht. Keinen Screenshot, kein konkret benanntes Feature hat auch nur einer der Beteiligten belegt. Artworks ( siehe Galerie ) gibt es einige, die Werwolf-Fans in Vorfreude versetzen könnten. Ob diese Vorfreude aber wirklich gerechtfertigt ist und Spieler allgemein auf der Spielewebsite ihrer Wahl (GamersGlobal natürlich!) auf den "Warten auf"-Button im Steckbrief klicken sollten oder gar müssten, das steht noch in den Sternen.Gespannt sind wir aber dennoch drauf, was Focus, Cyanide und White Wolf am Ende draus machen. Der Zeitpunkt, ohne wirklich Vorzeigbares an die Öffentlichkeit zu gehen, ist sonderbar gewählt. Aber Werewolf - The Apokalypse wäre nicht das erste Spiel, bei dem auch trotz solcher seltsamen Umstände ein gutes Spiel herauskommt. Wir werden es erleben!