The Bard's Tale 4: Gameplay-Video zeigt erstmals das Kampfsystem // Weitere Details zum Spiel

PC Linux MacOS

Das Entwicklerstudio inXile Entertainment hat ein neues Gameplay-Video zum kommenden Dungeon-Crawler The Bard’s Tale 4 veröffentlicht. In diesem könnt ihr erstmals bestaunen, wie das Erkunden und das Kampfsystem im Spiel funktionieren. Den rund sieben Minuten langen Clip könnt ihr euch im Anschluss an diese Meldung anschauen.

Wie der Entwickler-Guru Brian Fargo in einem Kickstarter-Update erklärt, werden die Gruppen im fertigen Spiel bis zu sechs Charaktere und zwei beschworene Kreaturen umfassen. Im Video bekommt ihr lediglich drei Charaktere in Aktion zu sehen. Der Macher merkt zudem an, dass die gezeigte Version noch nicht die fertige Qualität des Spiels zeigt. So will das Team beispielsweise die HUD-Charakterportraits später durch animierte Figuren ersetzen. Die beim Sprechen zappelnden Bilder sind also nur Platzhalter. Der Kampf wird in fließendem 3D präsentiert, kann auf Wunsch aber auch auf die klassische Feld-zu-Feld-Bewegung umgestellt werden.

Die allgemeine grafische Qualität soll durch weitere visuelle Effekte und Nachbearbeitung (Post Processing) verbessert werden. Das betrifft sowohl die Atmosphäre, als auch die Zaubersprüche, die Kampfanimationen und die Charaktermodelle im Spiel. Außerdem wollen die Entwickler den Umgebungen mehr Leben einhauchen. Fargo verweist dabei auf die ersten kleinen Schritte, die bereits unternommen wurden, wie etwa die Reflexionen auf den Oberflächen der Wasserpfützen. Geplant sei laut dem Entwickler noch ein System, das die dynamische Verderbnis des Waldes zeigt, die auf den Taten des Spielers basieren soll. „Wir wollen, dass ihr spürt, welchen Effekt euer Handeln auf diese Welt hat“, so Fargo.

In The Bard's Tale 4 kehren die aus klassischen Bard’s-Tale-Spielen bekannte und auf die Erkundung der Spielwelt fokussierte Songs und Zaubersprüche zurück (hier als Songs of Exploration und Adventurer's Tools bezeichnet). Die Welt soll viele Geheimnisse hüten, die ihr auf eurer Reise durch den Einsatz zuvor entdeckter und erlernter Lieder oder Zauber lüften könnt. In dem Gameplay-Video eröffnet sich den Gefährten beispielsweise eine neue Passage, nachdem diese die zerstörte Steinbrücke mit dem Song „The Stone Remembers“ reparieren.

Während ihr die Welt erkundet, werden sich die Gruppenmitglieder auch miteinander unterhalten. Dadurch bekommt ihr nicht nur einen Eindruck von der Persönlichkeit eurer Gefährten, sondern auch die eine oder andere Gelegenheit für eine Nebenaufgabe in Form von Hinweisen auf versteckte Schätze, geheime Räume und Rätsel, die sich in den Tiefen der Dungeons verbergen. Den kompletten Beitrag findet ihr unter dem Quellenlink.