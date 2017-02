Star Wars Humble Bundle 3 erschienen

PC iOS MacOS Android andere

Humble hat heute das Star Wars Humble Bundle 3 mit diversen Spielen aus George Lucas' Universum veröffentlicht, darunter Titel aus den Serien, wie Knight of the Old Republic, The Force Unleashed, Rebel Assault und Empire At War. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und bestimmt selbst, an wen der Betrag verteilt wird. Wählen könnt ihr zwischen den verschiedenen Studios, dem United States Fund For Unicef und Humble Tip. Hier alle Spiele im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,94 Cent):

Star Wars - Knights of the Old Republic

Star Wars - X-Wing Alliance

Star Wars - X-Wing vs. TIE Fighter: Balance of Power Campaigns

Star Wars - Galactic Battlegrounds Saga

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 9,69 US-Dollar (9,05 Euro):

Star Wars - Battlefront 2

Star Wars - Jedi Knight 2 - Jedi Outcast

Star Wars - Starfighter

Star Wars - Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords

Star Wars - Rebel Assault 1-2

Ab 14,00 US-Dollar (13,07 Euro):

Star Wars - The Force Unleashed: Ultimate Sith Edition

Star Wars - The Force Unleashed 2

Star Wars - Rogue Squadron 3D

Star Wars - Shadows of the Empire

Star Wars - Empire At War: Gold Pack

Ab 35,00 US-Dollar (32,67 Euro):

T-Shirt: X-Wing vs. TIE Fighter

Das T-Shirt wurde vom Zeichner und Designer Jon Kay für Fangamer kreiert und wird an die Käufer ab April dieses Jahres verschickt. Um Verzögerungen beim Versand zu vermeiden, müsst ihr eure Lieferadresse und andere relevanten Daten bis zum 1. März 2017 um 8:59 Uhr (deutscher Zeit) über die Download-Page im Humble Store übermitteln. Als weiteren Bonus gibt es beim Kauf des Bundles noch zehn Prozent Rabatt für das Humble-Monthly-Programm.