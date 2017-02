Playground Games: Forza-Horizon-Entwickler plant Eröffnung einer zweiten Filiale für Open-World-Spiel

PC XOne

Das Teaserbild zeigt einen Screenshot aus Forza Horizon 3.

Gegenüber GamesIndustry.biz hat Playground Games bekanntgegeben, dass das aus England stammende Entwicklerstudio derzeit plane, eine zweite Filiale zu eröffnen. Der Standort soll sich im Idealfall in direkter Laufnähe zum jetzigen Hauptgebäude in Leamington Spa befinden. Wie Studiogründer und Creative Director Ralph Fulton erklärt, denke man bereits länger über eine Erweiterung nach:

Wir reden bereits seit ein paar Jahren darüber, ein neues Studio zu eröffnen. Doch wir waren uns einig, es nicht zu überhastet anzugehen. Für uns ist das eine tolle Gelegenheit, uns auch mal in einem anderen Genre auszuprobieren.

Fulton verrät damit, dass in den neues Büro ein neuer Titel entstehen soll, bei dem es sich ausdrücklich nicht um ein Rennspiel handelt – bisher arbeitete Playground Games ausschließlich an den Spielen der Forza Horizon-Reihe. Darüber hinaus gibt er auch an, dass es ein Open-World-Titel werden soll. Weitere Details, etwa zu den Plattformen, nennt Fulton jedoch nicht.

Wir haben das Gefühl, dass wir in den vergangenen Jahren richtig gut darin wurden, Rennspiele zu machen. Wir können immer noch besser werden, doch wir möchten uns auch in einem anderen Genre beweisen. Genau das ist eines der Ziele von Project 2. Wir müssen dafür einige sehr talentierte Leute einstellen, die die uns fehlende Erfahrung mitbringen.

Da Fulton damit andeutet, dass man derzeit erst ein Team aufbaue, wird mit einer offiziellen Ankündigung des neuen Spiels in naher Zukunft nicht zu rechnen sein.