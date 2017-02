The Legend of Zelda - Breath of the Wild erreicht Goldstatus

Switch WiiU

Eigentlich, so hätte manch ein Spiele-Freund und -Kenner womöglich bis heute denken können, sind "Goldmeldungen" zu Spielen (also die Verkündung dessen, dass die letzte Version zu Produktionszwecken freigegeben wurde) etwas für alle anderen Publisher, aber nicht für Nintendo. Obwohl seit kurzem feststeht, dass das parallel für Nintendo Switch und WiiU erscheinende Action-Adventure The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview), bleibt der japanische Traditionshersteller dabei letztlich doch in gewisser Weise außen vor.

Denn die Goldmeldung wurde nicht etwa von Nintendo selbst im Netz kundgetan, sondern vom japanischen Entwickler Monolith Soft (nicht zu verwechseln mit dem US-Studio Monolith Productions, die für Titel wie No One Lives Forever oder Mittelerde - Mordors Schatten verantwortlich zeichnen) via Twitter verbreitet. Monolith Soft war zumindest an der Umsetzung von Links neuem Abenteuer beteiligt und dürfte insbesondere mit der Fassung für Nitendos scheidende Konsole WiiU zu tun gehabt haben. Monolith hatte in der Vergangenheit schon einige Spiele für Nintendo entwickelt respektive mitentwickelt. Zu diesen Spielen zählen unter anderem auch das letzte "große Zelda" Skyward Sword (im Test: Note 8.5) für Wii sowie Xenoblade Chronicles X (im Test: Note 7.0).

Auch wenn die wenigsten nach der Termin-Ankündigung von Breath of the Wild durch Nintendo für den 3. März, also auch als Launchtitel für Nintendo Switch Zweifel an dessen Einhaltung gehabt haben dürfen: Zum genannten Termin wird das Spiel für beide Plattformen im Handel stehen. Ob sich das neue Abenteuer von Spitzohr Link in Gänze lohnt, werdet ihr demnächst in unserem Testbericht erfahren. Die bislang gesammelten Spieleindrücke (zu Jörg Langers Preview-Video von Nintendo Switch-Event) allerdings legen nahe, dass Nintendo nicht Gefahr läuft, mit dem neuesten Teil der traditionsreichen Reihe zu enttäuschen.