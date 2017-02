Humble Mobile Bundle - Rollenspiele: Shadowrun Returns, Star Wars - Knights of the Old Republic und mehr

Android

Star Wars - Knights of the Old Republic ab 7,79 € bei Amazon.de kaufen.

Im Humble Store wurde ein neues Mobile-Bundle für Rollenspiele gestartet. Das Paket umfasst unter anderem Titel, wie Evoland, Shadowrun Returns: Dragonfall (Testnote: 7.5), Star Wars - Knights of the Old Republic für Android-Geräte. Die Höhe des gezahlten Beitrags bestimmt ihr wie immer selbst und könnt die Summe auch frei zwischen den Entwicklern, Humble Tip und zwei Wohltätigkeitsorganisationen eurer Wahl aufteilen. Als Bonus gibt es zehn Prozent Rabatt auf das Humble-Monthly-Programm, womit ihr die aktuelle Abo-Belohnung Total War - Warhammer (Testnote: 9.0) unter 12,00 Euro erhaltet (mehr dazu in unserer News: Total War - Warhammer für 12 Euro im Humble Monthly Bundle). Hier das komplette Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,93 Cent):

Evoland (ab Android 4.0)

Doom & Destiny (ab Android 4.0.3)

(ab Android 4.0.3) Symphony of Eternity (ab Android 4.0)

Ab einem Durchschnittsbeitrag von aktuell 5,80 US-Dollar (5,41 Euro):

Adventure Bar Story (ab Android 4.0)

(ab Android 4.0) Shadowrun Returns (ab Android 4.0)

(ab Android 4.0) Wayward Souls (ab Android 2.3)

(ab Android 2.3) Weitere Titel folgen später...

Ab 6,00 US-Dollar (5,60 Euro):