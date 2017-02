GOG-Weekly-Sale Vol. 6: Bis zu 85 Prozent Rabatt auf System Shock, Etherlords, Turok, Noctropolis und mehr

Auf GOG.com ist die mittlerweile sechste Ausgabe des Weekly-Sales gestartet, bei der unter anderem Titel, wie System Shock, Etherlords, Turok, Noctropolis, D - The Game, Rage of Mages um teilweise bis zu 85 Prozent reduziert wurden. Im Rahmen der kürzlich gestarteten Kickstarter-Kampagne von Sunless Skies (der Titel wurde in nur vier Stunden erfolgreich finanziert - mehr dazu in unserer News hier: Sunless Skies: Nachfolger zu Sunless Sea jetzt auf Kickstarter) wurden außerdem der Vorgänger Sunless Sea (Testnote: 7.0) und die dazugehörige Erweiterung Zubmariner im Preis gesenkt. Ein paar Beispiele aus dem Store haben wir unterhalb dieser Zeilen aufgelistet. Das komplette Angebot findet ihr wie gewohnt unter dem Quellenlink. Alle Preise gelten bis zum 13. Februar 2017, um 18:00 Uhr (deutscher Zeit):