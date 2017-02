Geforce-Bundles: Nvidia schränkt den Weiterverkauf beiliegender Spiele ein

PC XOne PS4

Der Grafikchip-Hersteller Nvidia bietet bekanntlich seit Längerem seine Grafikkarten im Bundle mit verschiedenen Spielen an, um seinen Kunden einen zusätzlichen Kaufanreiz zu bieten. Die mitgelieferten Keys waren bisher unabhängig von der Grafikkarte beliebig einsetzbar, was einige Käufer ausnutzten, um diese weiterzuverkaufen. Obwohl sowohl Nvidia als auch AMD dies in ihren Kaufvertragsbedingungen ausdrücklich verbieten, drückten beide Hersteller bisher bei solchen Aktionen ein Auge zu. Nun schiebt aber Nvidia dem Treiben neuerdings einen Riegel vor. Erreicht wird das durch mehrere Einschränkungen, wie Account-, Hardware- und Region-Lock.

So sollen bestimmte Bundle-Spiele zukünftig das Nvidia-Tool Geforce Experience erfordern. Erst wenn dieses installiert ist und ihr euch mit eurem Nvidia-Account angemeldet habt, könnt ihr auch den Key einlösen und das Spiel installieren. Letzteres klappt aber nur, wenn die im PC (oder Laptop) verbaute Nvidia-Karte entweder gleich gut, oder besser ist, als die, zu der das Spiel ursprünglich gehörte. Wenn ihr also den Titel zusammen mit einer GTX 1070 erworben habt, könnt ihr das Spiel auf einem anderen System erst installieren, wenn in diesem die gleiche, oder stärkere Nvidia-Karte steckt. Zudem weist der Hersteller darauf hin, dass die Keys nur in der Region eingelöst werden können, in der auch die Grafikkarte erworben wurde.

Die ersten beiliegenden Keys, die mit diesen Einschränkungen ausgeliefert werden, sind für For Honor (im Preview-Artikel) und Ghost Recon - Wildlands (im Preview-Artikel). Beide Titel werden derzeit von Nvidia als Bonus beim Kauf einer Geforce GTX 1070 oder GTX 1080 angeboten. Separat erworbenen Versionen sind von diesen Maßnahmen natürlich nicht betroffen.