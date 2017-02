Wenn man sich vorab noch kein Thema der Woche überlegt hat, dann muss man eben eins improvisieren. Was läge da näher als sich die bebenden Brüste und windempfindlichen männlichen Geschlechtsteile in Conan Exiles zum Anlass zu nehmen, über die Nacktheit in Spielen zu diskutieren. Jörg und Benjamin widmen sich insbesondere der Frage, ob Computer- und Videospiele für nicht-erzwungene Nackheit überhaupt schon reif sind und vergleichen das interaktive Medium dabei unter anderem mit der der Entwicklung im Bereich der TV-Serien.



Natürlich sprechen die beiden auch darüber, was sie zuletzt gespielt haben, geben einen Ausblick auf die Woche und beantworten die User-Fragen der letzten Woche. Wie üblich seid ihr herzlich dazu eingeladen, in einem Kommentar unter dieser News eure Frage für den kommenden Montag zu hinterlassen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:30 Wir wünschen allen einen guten Morgen zum turnusmäßigen MoMoCa.

00:45 Was ist denn das Thema der Woche? Ach, das improvisieren wir schon...

01:00 Jörg berichtet über seine Erlebnisse in Fire Emblem Heroes (Test)

(Test) 01:38 Benjamin ist gespannt, wie Nintendo seine App-Schiene künftig ausbaut.

02:28 Jörg ist ebenfalls gespannt, Klassiker mit verbesserter Grafik wären ihm aber lieber.

03:05 Der GG-Chef schwelgt in Erinnerungen ans erste Fire Emblem in Europa.

in Europa. 04:02 A propos nicht ganz legal: Jörg erweiterte das Angebot NES Classic Mini...

04:50 Jörg hat zudem begonnen, Planescape Torment für Spieleveteranen zu spielen.

für Spieleveteranen zu spielen. 05:58 Die Resonanz aufs Yakuza 0 -Let's-Play ist erfreulich positiv.

-Let's-Play ist erfreulich positiv. 06:48 Benjamin hat noch mal mit Telltale Games' Back to the Future angefangen.

angefangen. 08:15 Vielleicht noch heute gibt es die Koop-SdK sowie später Jörgs und Heinrichs Stunde uncut zu Conan Exiles.

09:55 Jörg hat noch sein "Langer lästert" in Videoform vor sich.

10:19 Benjamin hat diverse Previews in Vorbereitung, unter anderem zu A Plague's Tale , Call of Cthulhu , The Surge und ein paar geheimen Sachen sowie ein paar Videoberichte.

, , und ein paar geheimen Sachen sowie ein paar Videoberichte. 12:33 Zudem gibt es eine Vorschau auf Thimbleweed Park (Interview mit Ron Gilbert ) nebst eines Vorschauvideos mit einer kleinen Überraschung.

(Interview mit ) nebst eines Vorschauvideos mit einer kleinen Überraschung. 13:52 Zum Thema der Woche: Nacktheit in Spielen – Jörg und Benjamin diskutieren darüber, ob Computer- und Videospiele reif sind für authentische Nacktheit und vergleichen die Entwicklung in diesem Bereich mit der von TV-Serien.

Nacktheit in Spielen – Jörg und Benjamin diskutieren darüber, ob Computer- und Videospiele reif sind für authentische Nacktheit und vergleichen die Entwicklung in diesem Bereich mit der von TV-Serien. 26:17 Zu den User-Fragen:

27:02 sPEEDfREAK fragt nach den Unterschieden zwischen PS4 und PS4 Pro bei Resident Evil 7 (im Test: Note 9.0).

fragt nach den Unterschieden zwischen PS4 und PS4 Pro bei (im Test: Note 9.0). 28:50 Welche Patreon-Kampagnen unterstützen wir, will Wunderheiler wissen.

wissen. 30:30 Noodles fragt nach einem Ersatz für den Gamesrocket-Rabatt.

fragt nach einem Ersatz für den Gamesrocket-Rabatt. 30:59 Benjamin weist auf die Funktion des Community-Buttons auf der Hauptseite hin, weil Toxe darum gebeten hat...

darum gebeten hat... 31:53 Alles erledigt? Na dann, schöne Woche allerseits!

