For Honor: Keine Reviews vor dem offiziellen Release des Spiels

PC XOne PS4

Ob Take-Two Interactive mit Mafia 3 (Testnote: 7.5), oder Bethesda mit Doom (Testnote: 8.5), Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske (Testnote: 9.0) und The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition (Testnote: 9.0). In der Spielebranche wird es offenbar langsam zum Trend, die Reviews großer AAA-Spiele bis zum Release-Tag zu verzögern. Auch Ubisoft hat es bereits mit The Crew (Testnote: 7.5) und Steep (Testnote: 6.0) getan und wird laut dem offiziellen Statement die Testmuster für For Honor (Preview) ebenfalls erst am Tag der Veröffentlichung freischalten. Die Tester werden das Spiel zwar im Vorfeld laden, aber nicht starten können.

Für diejenigen, die gerne selbst einen Blick auf den Titel werfen wollen, wird es im Zeitraum zwischen dem 9. und 12. Februar eine offene Multiplayer-Beta geben (mehr Details dazu findet ihr hier: For Honor: Termin für die Open Beta & neuer Trailer). Wer vor dem Kauf lieber trotzdem die Meinung seines favorisierten Magazins lesen und mehr über die Qualität der Singleplayer-Kampagne erfahren möchte, wird sich ein paar Tage länger gedulden müssen. For Honor wird hierzulande ab dem 14. Februar 2017 für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.