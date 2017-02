Mario Sports Superstars: Neuer Trailer zeigt den Fußball-Modus mit Mario, Luigi, Bowser und mehr

3DS

Nintendo hat einen neuen Trailer zum kommenden 3DS-Spiel Mario Sports Superstars veröffentlicht. Der rund eineinhalb Minuten lange Clip fokussiert sich auf den Fußball-Modus und zeigt Mario, Luigi, Bowser und andere Nintendo-Figuren in Aktion. Der Titel wird neben Fußball noch andere sportliche Aktivitäten, wie Golf, Baseball, Pferderennen und Tennis enthalten. Alle Modi können dabei sowohl im Single- als auch im Multiplayer gespielt werden.

Das Spiel soll in Europa bereits im kommenden Monat, am 10. März 2017 erscheinen und wird für eine begrenzte Zeit nach der Veröffentlichung jeweils mit einer Amiibo-Karte ausgeliefert. Beim Online-Händler Amazon kann die Kombi bereits für 39,99 Euro vorbestellt werden. Die Amiibo-Karten sind außerdem auch separat im Fünferpack erhältlich. Was diese hierzulande kosten sollen ist derzeit noch nicht bekannt. In den USA liegt der Preis bei 4,99 US-Dollar.