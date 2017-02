The Book of Unwritten Tales 2: Ab sofort für iOS und Android erhältlich

PC 360 XOne PS3 PS4 WiiU iOS Linux MacOS Android

Ein Gemeinschaftsprojekt von Deep Silver Fishlabs, King Art Games und THQ Nordic bringt euch The Book of Unwritten Tales 2 (lest hier den Test zu The Book of Unwritten Tales 2) ab sofort auf euer Handy oder Tablet. Zum Preis von 4,99 Euro steht der Titel für alle fähigen iOS- und Androidgeräte zum Download bereit und bietet Zugang zu allen Kapiteln und Inhalten. Weitere Mikrotransaktionen oder Ingame-Käufe sind nicht eingebunden.

Die 20-stündige Spielzeit, die vier wählbaren Charaktere des Adventures und die Vielzahl an verrückten und seltsam logischen Puzzles werden von den Entwicklern ebenso angepriesen wie die 3D-Grafik und die deutsche Sprachausgabe. Im Anschluss seht ihr den offiziellen Launchtrailer.