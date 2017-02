Dreamfall Chapters: Neues Update mit deutscher Lokalisierung der 4. und 5. Episode verfügbar

PC XOne PS4 Linux MacOS

Dreamfall Chapters ab 17,47 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler Red Thread Games hat das erste der drei geplanten Updates in der Version 5.4 für Dreamfall Chapters (Testnote: 8.0) veröffentlicht. Mit diesem kommt die lang erwartete deutsche Lokalisierung für das vierte und fünfte Kapitel des Adventures ins Spiel. Der Patch enthält darüber hinaus ein Upgrade für die Unity-Engine, das die Performance verbessert und verschiedene Fehler und Glitches beseitigt. Auch wurden einige Soundprobleme und der seltene Inventar-Bug behoben, sowie die Unterstützung von DirectX 11 implementiert.

Das Update ist eines von drei geplanten Aktualisierungen, die in den nächsten Wochen erscheinen sollen. Mit dem zweiten Update wollen die Entwickler noch die In-Game-Belohnungen (einschließlich der Stadtschreier und die Wand mit den Namen der Backer in Marcuria) ins Spiel bringen, bevor im März das dritte Update „The Final Cut“ veröffentlicht wird. Letzteres soll die PC-, Mac- und Linux-Versionen auf den Enhanced-Stand der am 24. März erscheinenden Konsolenumsetzungen bringen (mehr dazu hier: Dreamfall Chapters: Enhanced Edition wird als Gratis-Update „The Final Cut“ für PC, Mac und Linux erscheinen).