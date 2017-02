Outcast - Second Contact: Release verschoben // Features des Remakes im Video // Collector's Edition möglich

PC XOne PS4

Eigentlich sollte Outcast - Second Contact bereits im März das Licht der Welt erblicken, doch nun wurde der Release des Remakes zum 1999 erschienenen Klassiker Outcast um mehrere Monate nach hinten verschoben. Wie der Entwickler Appeal in einer Q&A-Runde mit Planet Adelpha bekanntgab, soll die Neuauflage nun im Herbst für PC und Konsolen erscheinen.

Die zusätzliche Zeit wollen die Macher laut eigener Aussage in Verbesserung der KI und des Kampfsystems stecken, damit diese „mit den modernen Standards mithalten können“. Die Entwickler planen außerdem verschiedene Hilfesysteme ins Spiel zu implementieren, um zu verhindern, dass die Spieler wegen der „enormen Vielzahl“ verschiedener Charaktere und Orte den Überblick verlieren. Welche Verbesserungen das Remake konkret bieten wird, erfahrt ihr in dem neuen Q&A-Video, das ihr euch am Ende dieser Meldung zu Gemüte führen könnt.

Wie die Entwickler auf Anfrage bestätigten, wird auch eine Collector’s Edition zu Outcast - Second Contact in Erwägung gezogen. Auf eine mögliche Fortsetzung angesprochen gibt das Studio an, dass durch die Diskussionen mit der Community bereits zahlreiche Ideen existieren und man nach dem Release von Outcast - Second Contact mit der Planung beginnen möchte.