PS4-Firmware-Update 4.50 bringt auch einen PS4-Pro-Boost-Modus und angeblich bessere VR-Qualität

Erst kürzlich gab Sony auf dem offiziellen Playstation Blog den Start der Betaphase für das kommende PS4-Firmware-Update bekannt (mehr dazu hier: PS4: System-Update 4.50 unterstützt externe Festplatten, eigene Hintergrundbilder und 3D-Blu-rays auf PSVR). Wie der Hersteller nun nachträglich gegenüber Polygon bestätigte, liefert das Update auch einen Boost-Modus, der die Performance von einigen Spielen verbessert. Konkret geht es um die Titel, die noch vor dem Launch der PS4-Pro (CUH-7000-Serie) erschienen sind und bisher keinen Update für die PS4-Pro-Unterstützung erhalten haben. Laut Sony werden die CPU und GPU der PS4-Pro in diesem Modus höher getaktet, um ein flüssigeres Spielerlebnis zu erreichen. Ein Video auf YouTube zeigt am Beispiel von The Evil Within (Testnote: 8.5), wie sehr der Titel von dem Leistungsschub profitiert. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Der Modus wirkt sich im We­sent­li­chen nur auf die Framerate und die Ladezeiten aus. Grafische Verbesserungen und höhere Texturen, wie bei einem richtigen PS4-Pro-Patch solltet ihr also nicht erwarten. Einige Titel, wie beispielsweise Wolfenstein - The New Order (Testnote: 7.5), die auf dynamische Auflösung setzen, können aber durchaus von dem Leistungsschub profitieren und mit weniger Schwankungen bei der Auflösung laufen. Just Cause 3 (Testnote: 8.0), das starke FPS-Probleme auf Konsolen hatte, läuft im Boost-Modus nun ebenfalls flüssiger. Das gleiche gilt auch für The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) und Bloodborne (Testnote: 9.0).

Auf Reddit haben einige Spieler überdies von einem deutlich besseren VR-Erlebnis seit der Installation des Updates berichtet. Unter anderem ist dort von einer höheren Bildqualität im Kinomodus die Rede, die offenbar auf beiden Konsolenversionen bemerkt wurden. Sony hat sich dazu bisher noch nicht geäußert. Den Reddit-Beitrag findet ihr unter dem Quellenlink.