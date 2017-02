Fallout Shelter erscheint am 7. Februar für Xbox One und Windows 10

PC XOne iOS Android

Am kommenden Dienstag erscheint das einstige Mobile-Spiel Fallout Shelter für die Xbox One und Windows 10. Der Titel steht kostenfrei zur Verfügung, da das Free2Play-Konzept, das bereits erfolgreich auf Smartphones und Tablets funktionierte, übernommen wurde. Fallout Shelter profitiert ebenso von der 'Xbox Play Anywhere'-Unterstützung, sodass ihr mit nur einem Speicherstand auf beiden Plattformen agieren könnt. Bethesda verspricht hier einen nahtlosen Übergang, was Fortschritt und Erfolge angeht. Neu ist auch, dass für Fallout Shelter ein voller Controller-Support implementiert wurde.

Im Spiel habt ihr die Herrschaft über ein Gewölbe, in dem ihr die Überlebenden der nuklearen Katastrophe aufnehmt. Ihr vergebt dann Aufgaben und baut so nach und nach euer Reich aus und verteidigt euch ebenso gegen Angreifer. So sichert ihr euer Überleben und den Nachschub an Nuka Cola.