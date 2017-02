Warhammer 40.000 - Inquisitor Martyr: Start der Alpha / Gründerpakete / aktueller Trailer

PC XOne PS4 MacOS

Das Action-Rollenspiel Warhammer 40.000 - Inquisitor Martyr ist planmäßig in die Alpha-Phase gestartet. Spieler am PC finden die Alpha unter dem Namen "The Founding" und können ab sofort loslegen, sofern sie bereit sind, in eines der Gründerpakete zu investieren. Besagte Pakete schlüsseln sich in vier Varianten auf, die allesamt Zugang zur Testversion und eine Kopie des später fertigen Spiels beinhalten. Das günstigste Throne-Agent-Paket kostet 40 US-Dollar, das teuerste 999 US-Dollar und heißt Grandmaster-Paket. Dazwischen liegen die Preise bei 80 beziehungsweise 300 US-Dollar. Genauere Informationen zu den Paketinhalten entnehmt ihr dem Quellenlink, nachdem ihr euch den Alpha-Release-Trailer angeschaut habt.