Nintendo Switch: Super-Bowl-Werbeclip stellt die Features der Hybrid-Konsole noch einmal vor

Switch

Nintendo hat pünktlich zum Auftakt des Super-Bowl-Finales einen neuen Werbetrailer zu seiner kommenden Konsole Switch veröffentlicht. Der rund 30 Sekunden lange Clip zeigt die Vorteile des Hybrid-Systems und wirbt auch für das Zugpferd The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview), das am 3. März 2017 zeitgleich mit dem Gerät erhältlich sein wird.

In den Quellenangaben haben wir außerdem eine längere Version des Videos für euch verlinkt. Diese ist rund eineinhalb Minuten lang und zeigt euch noch weitere bereits vorgestellte Titel, wie 1-2-Switch, Arms, Splatoon 2, Just Dance 2017 und Mario Kart 8 Deluxe. Beide Clips werden von dem Song „Believer“ der US-Rockband Imagine Dragons begleitet.