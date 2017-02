Nintendo Switch: PC-Spiele können laut Shigeru Miyamoto innerhalb eines Jahres auf die Konsole portiert werden

Switch

Der japanische Analyst Hideki Yasuda hat kürzlich auf der Games Industry Japan einen neuen Artikel veröffentlicht, in dem er unter anderem über die Third-Party-Unterstützung für die kommende Nintendo-Konsole Switch spricht. Wie er erklärt, haben viele Großinvestoren mit mehr bedeutenden Third-Party-Ankündigungen aus Übersee für die Konsole im Rahmen des im Januar abgehaltenen Livestream-Events gerechnet. Die Zeit sei dafür jedoch noch nicht reif gewesen, da die erste diesjährige Großveranstaltung E3 noch einige Monate entfernt sei.

Wie Yasuda verrät, habe er kürzlich an einem Corporate Management Policy Briefing von Nintendo teilgenommen, bei dem der Mario- und Zelda-Schöpfer Shigeru Miyamoto meinte, dass Spiele, die auf dem PC als Basis entwickelt wurden, rund ein Jahr Zeit für die Portierung auf die Switch benötigen würden. Der Analyst merkt an, dass die Dev-Kits der Konsole an die meisten Entwicklerstudios irgendwann im Sommer vergangenen Jahres ausgeliefert wurden, weshalb er mit weiteren Third-Party-Ankündigungen bereits erhältlicher Spiele erst im Sommer dieses Jahres rechnet (wie schon bekannt, soll Bethesdas Action-Rollenspiel The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.5) erst irgendwann im Herbst dieses Jahres für die Nintendo Switch erscheinen). Man kann gespannt sein, was das E3-Event noch so alles mit sich bringt.