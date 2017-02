Clueless Gamer: Superbowl-Ausgabe mit For Honor

PC XOne PS4

Der Late-Night-Showmaster Conan O'Brien hat zum anstehenden 51. Super Bowl ein paar bekannte NFL-Stars ins Studio eingeladen, um sich mit ihnen im Rahmen seiner Sendung „Clueless Gamer“ im kommenden Actiontitel For Honor (Preview) zu messen. Los geht es mit dem Quarterback der New England Patriots Tom Brady, der nach eigenen Angaben gelegentlich gerne auch privat Videospiele spielt. Nach seiner ersten Niederlage entpuppt sich Brady als recht harte Nuss und schickt den laut protestierenden Conan gleich zwei Mal auf die Bretter, bis dieser tatkräftige Unterstützung von Atlanta Falcons Linebacker Dwight Freeney bekommt.

Später lassen sich auch noch Running Back der Patriots LeGarrette Blount und Madden NFL-17-Cover- Athlet und Patriots Tight End Robert „Gronk“ Gronkowski blicken. Auch der ehemalige Seattle Seahawks und Buffalo Bills Running Back Marshawn Lynch schaut vorbei, um mit den Kollegen zu zocken. Brady kann sich aber am Ende gegen alle behaupten und darf sich über eine schicke Trophäe freuen, während der Rest immerhin den „Ich habe auch gespielt“-Trostpreis erhält. Die Aktionen auf dem Bildschirm werden wie gewohnt von Conans humorvollen Sprüchen begleitet. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. For Honor wird am 14. Februar 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Zuvor wird Ubisoft noch eine offene Beta veranstalten (Details dazu hier: For Honor: Termin für die Open Beta & neuer Trailer).