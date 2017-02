Conan Exiles: Offizielle Server wegen unzureichender Qualität abgeschaltet

PC

Etwa drei Tage nach dem Start der Early-Access-Phase zu Conan Exiles informierte dessen Community-Manager Jens Erik Vaaler kürzlich die Spieler darüber, dass die circa 200 offiziellen Server ab sofort nicht mehr zu erreichen sind. Als Grund für das Abschalten derselben gibt der Funcom-Mitarbeiter an, dass „unser offizieller Partner nicht in der Lage gewesen ist, das erforderliche Qualitätsniveau zu gewährleisten“. In der Folge wurde die Kooperation mit dem Unternehmen Ping Perfect im gegenseitigen Einvernehmen beendet.

Derzeit sei man auf der Suche nach neuen Partnern, die über die „ideale Hardware“ für die bestehenden Datenbanken des Action-Sandbox-Titels verfügen. Aufgrund der hohen Server-Nachfrage seien viele Hosting-Anbieter jedoch schlicht nicht in der Lage, die entsprechende Hardware zur Verfügung zu stellen, sodass es einige Tage dauern kann, bis es zu einer neuen Unternehmenszusammenarbeit kommt, so der Community-Manager weiter.

Vor diesem Hintergrund animiert euch Vaaler, auf einem der inoffiziellen Server zu spielen, deren Anzahl mit über 7500 angegeben wird. Gleichzeitig entschuldigt er sich bei jenen Usern, die auf den offiziellen Servern bereits Fortschritte erzielt haben, und macht deutlich, „dass es besser sei, sich jetzt und nicht zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Problem zu beschäftigen“. Vorgesehen ist, die Daten dieser Server – wie beispielsweise Charaktere und Gebäude – zum gegebenen Zeitpunkt auf die neu eingerichteten zu übertragen.

Die ersten Tage des Early-Access-Zeitraums scheinen aus Sicht der Entwickler in Bezug auf die Spielerzahlen erfolgreich verlaufen zu sein (mit Stand von 23 Uhr am 3. Februar 2017 zählt Steam zum Beispiel etwa 40.500 Spieler). Zwar wisse man, dass Conan Exiles das Potential habe, „sehr beliebt“ zu werden, die „anfängliche Popularität ist jedoch größer als wir erwarten haben“ führt der Community-Manager weiter aus.

Deutlich geworden sind durch die zahlreichen Spieler jedoch auch mehrere Probleme, zu denen unter anderem Verbindungsabbrüche und weitere serverbezogene Umstände gehören, für die in den letzten Tagen bereits einige Patches erschienen sind (denen weitere folgen sollen). Vaaler zufolge liegt der Schwerpunkt derzeit bei der Beseitigung der drängendsten Probleme – sobald diese unter Kontrolle sind, wolle man sich Themen wie der Verbesserung des Gameplays sowie neuen Inhalten und Features annehmen. Laut des offiziellen Postings „Wie geht es mit Conan Exiles weiter“ gehören zu Letzterem die Tribok-Belagerungswaffe, das Färbesystem oder auch Animationen für eure Leibeigenen.

Möchtet ihr euch mit anderen GamersGlobal-Usern über eure Erlebnisse und Fortschritte in Conan Exiles austauschen, steht euch in unserem Forum unter anderem dieser Thread zur Verfügung.