News-Update (Ergebnis):Die meisten Umfrageteilnehmer geben an, die meiste Spielzeit auf PC-Systemen zu verbringen (62 Prozent). Mit größerem Abstand folgen Sonys PlayStation 4 mit 25 Prozent und Xbox One mit 7 Prozent der Stimmen. Alle weiteren aktuellen Spieleplattformen verbuchen kaum nennswerte einstellige Ergebnisse.Ursprüngliche News:Dem PC als Spieleplattform wurde schon von so einigen Leuten das Ende prophezeit – aber ähnlich wie die ehemals so erfolgreichen Point-and-Click-Adventures werden PC-Systeme immer noch von einer großen Zahl an Gamern zum Spielen genutzt. Allerdings ist eine schwindende Bedeutung des PC nicht zu leugnen – oder umgekehrt einfach eine wachsende Bedeutung der Spielekonsolen. Denn wohl nicht ganz zufällig erscheint mancher Multiplattform-Titel gar nicht mehr für PC oder die technische Umsetzung für Windows und Co. spiegelt nicht gerade wider, dass die PC-Fassung denselben Stellenwert hat. Ehemals überwiegend auf dem PC beheimate Spielegenres, egal ob Titel wieoder Strategie-Titel wieerscheinen mittlerweile parallel auch für PS4 oder Xbox One.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, auf welcher aktuellen Spieleplattform ihr am meisten spielt. Wir wollen also nicht wissen, welche Plattform ihr theoretisch bevorzugen würdet, sondern die, auf der ihr die meiste Zeit innerhalb von Computer- und Videospielen verbringt. Wie üblich bitten wir euch nicht bloß, an der Umfrage teilzunehmen, sondern in den Kommentaren unter dieser Newsmeldung genauer auf das Thema der aktuellen Umfrage einzugehen und eure Meinung mit den anderen Usern und der Redaktion zu diskutieren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis am Montag um 10:00 Uhr an der Abstimmung teilnehmen. Danach schließen wir die Umfrage und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.