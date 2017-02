PC XOne PS4

Vor gut zwei Wochen erschien mit Resident Evil 7 biohazard (im Test: Note 9.0 ) der neueste Teil von Capcoms Survival-Horror-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Insbesondere die Fans hatten sich eine Rückbesinnung auf einige der alten Tugenden gewünscht, nachdem die Reihe – auch wenn wir die Serienableger außerhalb der Kernreihe außen vor lassen – zuletzt verstärkt auf Action setzte anstatt auf Grusel und Horror. Mit besonderen Erwartungen blickten die Spieler aber auch auf Resident Evil 7, da das Horror-Spiel vollständig in VR spielbar ist – wenn auch vorerst nur mittels PlayStation VR auf Sonys PS4.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir eure Meinung zu Resident Evil 7 erfahren. Ist Capcom ein erstklassiger Serienteil geglückt, seid ihr nur im Großen und Ganzen zufrieden oder gehört ihr gar zu den Spielern, die maßlos vom Spiel enttäuscht sind? Wie üblich rufen wir euch nicht bloß dazu auf, an der Umfrage teilzunehmen, sondern in den Kommentaren unter dieser Newsmeldung detaillierter eure Meinung zu schildern und diese mit den anderen Usern und der Redaktion zu diskutieren. Vielleicht findet ihr Resident Evil 7 ja lediglich in VR gut, im "normalen" Spielmodus hingegen nicht so sehr. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.