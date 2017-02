PC XOne PS4 Linux MacOS

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Bereits im Oktober ist für den PC das Science-Fiction-Horrorspielerschienen. Seit kurzem ist der Titel von Camel 101 auch für die Xbox One und die PS4 erhältlich. In Syndrome erwacht ihr, der technische Offizier Dylan, an Bord des Transportraumschiffs Valkenburg aus dem Kälteschlafleider ohne Erinnerungen an die letzten Ereignisse. Und die wären durchaus hilfreich, denn die Valkenburg treibt ziellos durchs All und vielen Crew-Mitgliedern ist offenbar etwas zugestoßen. Ob uns der SF-Horror erschauern lässt?Besonders wichtig für ein Horror-Spiel ist die Atmosphäre. Und hier kann Syndrome voll punkten. Die Valkenburg erkundet ihr in überzeugender Grafik in Egosicht. Die Spielwelt enthält einige Informationen, etwa Hinweisschilder, aber auch werbende Gesundheitsplakate auf der Krankenstation und charmante Details wie ein Poster vonim Physiklabor. Dazu kommen mit Blut hingeschmierte Warnungen. Überall knistert und knackt es, das Schiff macht Geräusche, Funken sprühen aus durchtrennten Leitungen, periodisch auftretende giftige Dämpfe versperren euch den Weg. Teils begegnet ihr unheimlichen Schatten, teils verfolgt ihr Bewegungen auf Überwachungsmonitoren. Nicht zu übersehen sind die teils brutalen Spuren der Gewalt, die an Bord des Transporters getobt hat, und mit der ihr noch Bekanntschaft schließen werdet.Mehr über die Geschehnisse erfahrt ihr über Logs und Computereinträge. Dazu seid ihr mit mehreren Personen über knisternden Funk in Kontakt, erhaltet so Tipps, Anweisungen und Warnungen. Wem ihr trauen könnt, ist anfangs ebenso unklar wie das, was überhaupt passiert ist. Und sind das eigentlich Erinnerungen oder Halluzinationen, die euch immer wieder befallen? Kurz: Syndrome trifft mit seiner Atmosphäre genau ins Schwarze. Steuern könnt ihr euer Alter Ego per Gamepad oder Maus/Tastatur.Während ihr immer mehr über die Geschehnisse erfahrt, müsst ihr versuchen, das Schiff wieder flott zu kriegen. So müsst ihr etwa die Maschinen wieder in Betrieb nehmen, euch Zugang zum Ersatzteillager beschaffen und dergleichen. Ihr könnt euch zwar auf den relevanten der insgesamt acht Decks frei bewegen, die Abfolge der Aufgaben ist jedoch linear. So benötigt ihr zunächst ein Werkzeug, um dann in einen Lüftungsschacht zu kommen, der euch an einer versperrten Stelle vorbeiführt. Alle relevanten Gegenstände zum Werkeln, Heilen (Serum, Essen) und Kämpfen findet ihr bei Leichen oder in Schränken. Für manche Türen benötigt ihr auch eine PIN, die aber meist recht einfach zu finden ist. Wenn ihr halbwegs aufmerksam spielt, sind die mittelkomplexen Rätsel und Aufgaben leicht fordernd, aber nie unfair.Das Spiel pausiert übrigens nicht, wenn ihr aufs Inventar oder die Karte zugreift. Das sorgt für zusätzliche Spannung, gerade auch bei Kämpfen. In denen wehrt ihr euch zunächst mit Schlag-, später auch mit Schusswaffen. Oder aber ihr lauft weg und versteckt euch in bester-Manier in einem Schrank. Da Kampf nicht immer die beste Option ist, solltet ihr auf solche Schränke bereits bei der Erkundung achten. Gespeichert wird nur an Speicherstationen und nur außerhalb von Kämpfen, was den Nervenkitzel weiter erhöht. Zur Orientierung nutzt ihr neben Hinweisen in der Spielwelt die jederzeit aufrufbare Karte. Sie zeigt die Speicherstationen und alle Räume nebst Funktion.Syndrome ist überraschend gut gelungen und trifft mit seinem Mix aus packender Atmosphäre, Raumschiff-Havarie-Setting und spielerischen Aufgaben nebst Kämpfen bestimmt den Nerv von Horrorspiel-Freunden. Wenn euch Titel wieoder (wegen der Atmosphäre)gefallen, solltet ihr euch Syndrome auf keinen Fall entgehen lassen! Und am besten spielt ihr es dann natürlich abends, alleine, im abgedunkelten Zimmer. Moment, war da nicht ein Geräusch?