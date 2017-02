Crush Online startet in Season 2

PC

Wie die Entwickler von Crush Online bekanntgeben, ist die kostenlos spielbare Mischung aus MMO und Moba kürzlich in die zweite Season gestartet. Neben diversen Bugfixes, in denen etwa Fehler in Menüs und Texten behoben wurden, wurde auch das Daily-Quest-System überarbeitet, sodass ihr nun jeden Tag eine neue Daily Quest annehmen könnt.

Außerdem wurde das Balancing angepasst, unter anderem haben die Entwickler alle Basiswerte und Skalierungen der Artefakte reduziert. Zudem wurden einige neue Inhalte eingefügt. Dazu zählen beispielsweise 55 neue Artefakte, Waffen und Skillsteine, aber auch Artefakt-Sets, die euch einen Boost verleihen. Ebenfalls neu ist die Waffen-Alchemie, über die ihr in Verbindung mit einer Level-30-Waffe an besondere Waffen gelangt. Dies birgt jedoch ein Risiko: Schlägt die Kombination mit den anderen benötigten Gegenständen fehl, werden eure Materialen dauerhaft zerstört.