Final Fantasy 15: Update für PS4 Pro kommt im Februar, überarbeitetes Kapitel 13 im März

Final Fantasy 15 (im Test: Note 8.5) wird noch in diesem Monat ein Update erhalten. Der Patch erscheint am 21. Februar und wird vor allem Besitzer einer PS4 Pro freuen – der Full-HD-Modus soll dann auf der neuesten Sony-Konsole mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Zusätzlich wird die Level-Obergrenze von 99 auf 120 erhöht, ihr dürft bis zu 200 statt bisher 150 Fotos abspeichern, und das Radio steht auch während des Reitens auf Chocobos zur Verfügung. Des Weiteren bringen die Entwickler Quests, die ihr unter Zeitlimit erledigen müsst. Anfangs werden sich diese Aufgaben noch auf die Jagd beschränken, sollen aber demnächst auf weitere Nebenmissionen wie Angelquests ausgeweitet werden.

Ab dem 28. März steht dann der nächste Patch zur Verfügung, der sich das häufig kritisierte Kapitel 13 von Final Fantasy 15 zur Brust nimmt. Nähere Details zu den Änderungen sind aber noch nicht bekannt. Am selben Tag erscheint auch die Bonus-Episode zu Gladiolus, die unter anderem klären soll, was euer Begleiter während seiner Abwesenheit in der Hauptgeschichte erlebte.

Auch für die weitere Zukunft arbeitet Square Enix bereits an Neuerungen. Die DLC-Episode zu Prompto etwa ist für eine Veröffentlichung im Juni vorgesehen. Außerdem befindet sich gerade eine Freier Fahrmodus für den Regalia in Entwicklung, mit der ihr die Spielwelt nicht mehr wie auf Schienen, sondern auch abseits von Straßen im Auto erkunden dürft.