Cooking Mama - Sweet Shop wird nach über zwei Jahren auch hierzulande veröffentlicht

Mehr als zwei Jahre nach der Veröffentlichung in Japan, bringt Rising Star nun das Spiel Cooking Mama - Sweet Shop nach Europa, Nord- und Südamerika und Australien. Der 3DS-Titel erscheint sowohl digital als auch physisch und knüpft an die Cooking-Mama-Serie an. Im Spiel stellt ihr Süßigkeiten her, die ihr im Anschluss an die hungrige Kundschaft verkaufen müsst. Dafür stehen euch über 60 Rezepte zur Verfügung, deren Einhaltung ihr in über 160 Minispielen sicherstellt. Die Veröffentlichung hierzulande ist für April 2017 geplant.