For Honor: Ubisoft gibt die Season-Pass-Inhalte bekannt

PC XOne PS4

Ubisoft gab auf dem hauseigenem Ubi-Blog die Season-Pass-Inhalte für das bald erscheinende Online-Schlachtenepos For Honor (Preview) bekannt. Als Käufer des Pakets bekommt ihr sechs zusätzliche Helden für den Titel, auf die ihr eine Woche früher Zugriff als restliche Spieler erhaltet. Zudem gibt es ein Day-One-Kriegspaket, das folgende Gegenstände enthält:

Sechs Elite-Monturen (Outfits) für die neuen Helden

Sonnenstrahleffekt für alle Gesten

Drei exklusive Emblem-Umrisse

Drei Restesammler-Truhen mit zufälligen Ausrüstungsgegenständen

30-Tage Champion-Status (bietet 25 Prozent XP-Boost für den Spieler, zehn Prozent XP-Boost für Freunde, mehr Material durch Zerlegen von Gegenständen, zusätzliche Beute nach jedem Match, drei exklusive Embleme und ein exklusives Symbol)

Die neuen Helden werden stets paarweise zum Beginn einer neuen Saison des Fraktionskrieges erscheinen. Nach Ablauf der siebentägigen Zeitexklusivität können die Charaktere von allen Spielern mit Stahl freigeschaltet werden. Letzteres stellt die Spielwährung in For Honor dar und kann durch Kämpfe und durch Absolvieren verschiedener Herausforderungen verdient werden.

Bis auf die sechs Helden werden alle Season-Pass-Inhalte direkt zum Release von For Honor am 14. Februar 2017 im Spiel verfügbar sein. Die Entwickler versprechen darüber hinaus auch regelmäßig kostenloses Content in Form von neuen Ausrüstungsgegenständen, weiteren Multiplayer-Karten und zusätzlichen Spielmodi für den Titel zu liefern. Einige dieser Gratis-Inhalte werden ebenfalls zeitexklusiv für die Season-Pass-Käufer erhältlich sein. Der Pass kann entweder einzeln, oder als Teil der For Honor: Gold Edition erworben werden. Diese kostet je nach Plattform und Händler zwischen 75,00 und 95,00 Euro. Der separate Preis hierzulande ist noch nicht bekannt. In den USA liegt dieser laut Gamespot bei 40,00 US-Dollar.