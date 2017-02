Eine weitere Woche ist vergangen, und das heißt: Bald ist es wieder Montag! Ja, sorry für die kalte Dusche, aber ihr wisst, wie das läuft. Bevor es soweit ist, haben wir noch eine Lesetipps-Ausgabe für euch. Darin geht es darum, wie sinnvoll es sein mag, Civilization im Unterricht einzusetzen. Weitere Themen sind Entscheidungen in Spielen und die Auswirkungen von Donald Trumps temporärer Einreisestopp für Menschen aus sieben überwiegend muslimisch geprägten Ländern und wie sich dieser auf die Spielebranche auswirkt.

"Eine andere Welt ist möglich"

Jungle-world.com am 12. Januar, Jan Stich und Marcel Richters

Von mehreren Seiten – unter anderem in der WASD – wird ab und zu empfohlen, Civilization im Schulunterricht einzusetzen. Die beiden Autoren dieses Beitrags fragen anhand von Civ 6, ob das wirklich so eine gute Idee ist: "»Können Sie eine Zivilisation errichten, die die Prüfung der Zeit besteht?« So lautet die Leitfrage des Spiels. Tatsächlich gibt es in der Realität keine Zivilisation, die dieser ­Anforderung entsprochen hätte, also von der Steinzeit bis ins Atomzeit­alter existierte."

"Die Freiheit, sich nicht zu entscheiden"

Videogametourism.at am 2. Februar, Stefan Simond

In immer mehr Spielen haben wir die Möglichkeit, selbst Entscheidungen zu treffen und so bis zu einem gewissen Grad die Handlung zu beeinflussen. Stefan Simond meint, dass die Story aber viel intensiver sein kann, wenn es keine Entscheidungen gibt und erläutert: "Indem die Möglichkeit einer Entscheidung durch die Wahl der Folterwerkzeuge herausgestellt wird, nimmt GTA V den Spieler in die Verantwortung für sein Handeln. Weil der Spieler nicht entscheiden kann, ob er foltert, sondern nur wie, wird er einer Szene ausgesetzt, die ohne nachträgliche Reflexion kaum zu ertragen ist." Der Artikel enthält außerdem Spoiler zu The Last of Us.

"As a Muslim video-game developer, I no longer feel the US is open for business"

Theguardian.com am 31. Januar, Rami Ismail (Englisch)

Rami Ismail, Mitbegründer von Vlambeer (Ridiculous Fishing), beschreibt in diesem Artikel im Guardian, wie sich Donald Trumps Einreiseverbot für Menschen aus sieben muslimischen Staaten auf Spieleentwickler auswirkt: "Viele andere muslimische Spieleentwickler, die in den USA wohnen [...], sitzen jetzt in den Vereinigten Staaten fest und können ihre Freunde und Familie im Ausland nicht besuchen. Da viele hoch qualifizierte Entwickler aus dem mittleren Osten kommen, schränkt das nicht nur den Arbeitsmarkt ein, sondern auch die Reisemöglichkeiten für viele Arbeiter in der US-Spieleindustrie." Ein weiteres Problem sei, dass für einige Entwickler der oft karrierefördernde Trip zur GDC nun nicht mehr in Frage komme.

