Valve, Capcom, Zenimax und andere: EU-Kommission untersucht mutmaßlich wettbewerbswidriges Verhalten

Vor dem Hintergrund des Kartellrechts teilte die aus Brüssel agierende Europäische Kommission heute mit, dass drei unabhängig voneinander durchgeführte Untersuchungen eingeleitet wurden, die die Branchen Unterhaltungselektronik, Computer- und Videospiele sowie Hotelübernachtungen betreffen. Geprüft wird, ob Verbraucher durch „bestimmte Praktiken im Online-Handel“ daran gehindert werden, die genannten Produkte und Dienstleistungen „über Grenzen hinweg auswählen und zu wettbewerbsfähigen Preisen erwerben zu können“, wodurch möglicherweise gegen EU-Wettbewerbsvorschriften verstoßen wird.

Geoblocking und Aktivierungsschlüssel

Die Untersuchungen hinsichtlich der Computerspiele beziehen sich auf die Valve Corporation und deren Distributionsplattform Steam sowie die Unternehmen Capcom, Bandai Namco, Zenimax, Focus Home und Koch Media, die bekanntlich alles andere als „kleine Fische“ sind. Im Fokus stehen jene Geoblocking-Methoden, mittels derer verhindert wird, dass Käufer „digitale Inhalte (in diesem Fall PC-Videospiele) kaufen, weil [sie] sich im Ausland befinden beziehungsweise dort ihren Wohnsitz haben“.

Die Verwendung von Aktivierungsschlüsseln – die vor der Nutzung eines via Steam erworbenen Titels eingegeben werden müssen, um so den rechtmäßigen Kauf zu bestätigen – sind folglich ebenfalls Gegenstand der Prüfung. In der Pressemitteilung heißt es dazu weiter:

Die Untersuchung konzentriert sich auf die Frage, ob die in Rede stehenden Vereinbarungen den Einsatz von Aktivierungsschlüsseln zum Zwecke des Geoblockings vorschreiben beziehungsweise vorgeschrieben haben. Ein „Aktivierungsschlüssel“ kann nur den Verbrauchern in einem bestimmten EU-Mitgliedstaat (zum Beispiel in der Tschechischen Republik oder in Polen) Zugang zu einem gekauften Spiel gewähren. Dies könnte einen Verstoß gegen die EU-Wettbewerbsvorschriften darstellen, da der grenzüberschreitende Wettbewerb infolge der Beschränkung des sogenannten „Parallelhandels“ im Binnenmarkt beeinträchtigt und Verbraucher daran gehindert werden, Spiele zu günstigeren Preisen aus anderen Mitgliedstaaten zu beziehen.

In Bezug auf das erwähnte Geoblocking machten die EU-Kommissare unter anderem im April 2015 deutlich, dass es „die Benachteiligung, dass Verbraucher beim Geoblocking zum Beispiel automatisch zu Anbietern vor Ort umgeleitet werden, die andere Preise verlangen, in einem Binnenmarkt nicht geben darf“ (siehe unsere News EU-Kommission möchte Grenzen im Digitalmarkt abschaffen).

Bei den beiden anderen eingangs erwähnten Branchen – Unterhaltungselektronik und Hotelübernachtungen – sind ebenfalls bekannte Unternehmen von der jeweiligen Untersuchung betroffen. Bei Erstgenannter prüft die EU-Kommission beispielsweise, ob Asus, Denon & Marantz, Philips und Pioneer „die Möglichkeit der Online-Einzelhändler, eigene Preise für weit verbreitete Produkte der Unterhaltungselektronik wie Notebooks [...] festzulegen, eingeschränkt haben“.

Gegenstand der dritten Untersuchung ist die mögliche Diskriminierung bei Hotelpreisen, die aufgrund von „Vereinbarungen in der Hotellerie zwischen den größten europäischen Reiseveranstaltern einerseits (Kuoni, REWE, Thomas Cook und TUI) und Hotels andererseits (Meliá Hotels)“ ermöglicht wird.