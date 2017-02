Yakuza 0 Spender-Umfrage: Folgen 16-20

Wie in der Crowdfunding-Aktion versprochen (aktuell sind 20 Folgen finanziert), gibt es zum Ende einer 5er-Serie hin eine Umfrage nur für Spender, bei denen sie Einfluss auf die kommende 5er-Staffel nehmen können.



Ihr könnt jederzeit Spender werden: Ab 5 Euro seid ihr dabei, seht dann alle künftigen Folgen sofort und dürft auch an dieser und weiteren Umfragen teilnehmen. Dieses Mal geht es um die Folgen 16 bis 20, die vermutlich in Osaka spielen werden. Wie schon bei den früheren Umfragen wird Jörg nicht einfach das Meistgenannte umsetzen und sonst nichts, sondern seine Spielweise anhand eurer Wünsche anpassen und bestimmte Dinge eher priorisieren oder zurückfahren.



Hier die Ergebnisse früherer Umfragen zu Yakuza 0:



Freundschaften pflegen (30%), Nach Osaka aufbrechen (24%), Spielhalle besuchen (13%), Open-World-Substories (13%), Pocket-Cars-Karriere (9%), Disco besuchen (7%), Karaoke-Bar besuchen (5%) Umfrage zu Folgen 5-10: Ruhig mal abschweifen (74%), Stringent der Story folgen (14%), Mehrere reine Open-World-Folgen (12%)

Danke für die Teilnahme!

Teilnehmen können nur User, die an der Yakuza 0 Spendenaktion teilgenommen haben.