Yakuza 0 Spender-Umfrage: Folgen 11-15

Wie in der Crowdfunding-Aktion versprochen (aktuell sind 20 Folgen finanziert), gibt es zum Ende einer 5er-Serie hin eine Umfrage nur für Spender, bei denen sie Einfluss auf die kommende 5er-Staffel nehmen können.



Ihr könnt jederzeit Spender werden: Ab 5 Euro seid ihr dabei, seht dann alle künftigen Folgen sofort und dürft auch an dieser und weiteren Umfragen teilnehmen. Dieses Mal geht es um die Folgen 11 bis 15 – eure Antworten wird Jörg vermutlich schon ab Folge 11 berücksichtigen können. Dieses Mal geht es nicht um ein generelles Vorgehen, sondern um Konkretes – die Umfrageergebnisse sind also kein Entweder-oder, sondern eher eine Prioritätsliste für Jörg. Mit der Ausnahme "Osaka", denn dann wird erst mal der Schauplatz und die Figur gewechselt. Also... Was soll Jörg in den Fogen 11 bis 15 nach Möglichkeit tun?



Hier die Ergebnisse früherer Umfragen zu Yakuza 0:

Umfrage zu Folgen 5-10: Ruhig mal abschweifen (74%), Stringent der Story folgen (14%), Mehrere reine Open-World-Folgen (12%)

Teilnehmen können nur User, die an der Yakuza 0 Spendenaktion teilgenommen haben.